Sergio Mayer reacciona a los comentarios que hacen contra su carrera política

El actor y conductor Sergio Mayer decidió comenzar una carrera política como diputado federal para las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México en el periodo de 2018-2021.

Asimismo, hasta ha afirmado querer ser presidente de México, como te contamos en La Verdad Noticias. Sin embargo, esto no ha sido muy bien recibido por el público porque constantemente lo han criticado por ello, pues afirman que como actor y ex Garibaldi no tiene ninguna experiencia para ser funcionario público.

Sergio Mayer al fin responde cuáles son sus verdaderas intenciones de su emprendimiento como político y responde a las críticas en una entrevista que recientemente le hizo el conductor, el Burro Van Rankin.

Así se defiende Sergio Mayer de las críticas a su carrera política

Sergio Mayer como político.

Sergio Mayer habló de las críticas que recibe por su incursión como político. Algunas de las cosas que dijo es que si llegó al puesto como diputado federal de a gratis, tuvo que trabajar como cualquier otro candidato.

“No me lo regalaron, yo tuve que hacer mi trabajo, pasar las internas, ir a tocar puertas. Cuando salgo como candidato, tampoco fui pluri sino que tuve que convencer a la gente, yo me lo tuve que ganar” contó Mayer al Burro Van Rankin.

Asimismo, señala que aunque sea actor no aún sigue siendo ciudadano y puede aportar su granito de arena al país. Así que al ser criticado por ser actor y ahora político se siente discriminado.

¿Cómo se llama la esposa de Sergio Mayer?

Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil.

El famoso Sergio Mayer actualmente está casado con Issabela Camil con quien tiene dos hijas llamadas: Antonia Mayer Camil, Victoria Mayer Camil. Aunque ella reveló que pasan por una crisis matrimonial.

