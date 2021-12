Sergio Mayer presumió no haber sido arrestado luego de la "agresión" a Ceriani

La noche del viernes, el ex Diputado Federal, Sergio Mayer y el periodista de espectáculos, Javier Ceriani protagonizaron un fuerte altercado en la Expo Compositores en California, Estados Unidos.

Tod comenzó cuándo Ceriani intentó entrevistar a Mayer pero el mostró una negativa rotunda ignorandolo por completo, posteriormente el periodista le solicitaría que le diera la cara y fue el momento exacto en el que comenzó el conflicto físico y verbal.

Posteriormente, como te informamos en La Verdad Noticias el presentador de "Chisme No Like" aseguró que Issabela Camil le dice "Basura" y es que Sergio lo "golpea" después de sus intentos por entrevistarlo sobre los datos que se dieron a conocer en el libro de Anabel Hernández en donde aseguran que el y su esposa tuvo una amistad con el narcotraficante Édgar Valdez Villareal "La Barbie".

"Estoy feliz de la vida": Sergio Mayer

Después de los bochornosos momentos que causaron en la Expo Compositores frente a los medios de comunicación presente, fue Javier Ceriani quien ofreció una entrevista al programa "Venga la Alegría" en donde aseguró que iba ir hasta las últimas consecuencias en contra del productor de "Solo para mujeres".

"Vamos hasta las últimas consecuencias con mi equipo, con Elisa, vamos todos a demostrarle a este señor que nunca puede golpear a un periodista. No és por el chisme, es por que han muerto muchos periodistas", comentó.

Ante dichos comentarios, comenzó a circular la versión de que Mayer podría haber sido detenido, sin embargo horas más tarde en sus historias de la cuenta oficial de Instagram compartió que se encontraba bien, libre y apunto de abordar un avión a México, "Ya me voy al aeropuerto, tranquilo después del evento de ayer. Para los que me preguntaron si me iban a detener o me detuvieron, no sé por que han dicho todo esto. Aquí andamos como siempre feliz de la vida, la verdad nos asiste", finalizó.

¿Quién es Javier Ceriani?

Javier Ceriani es un actor de origen argentino que trabajó durante muchos años en Estados Unidos, incluso ha recibido premios pero por su labor periodística como los que obtuvo en la ceremonia 38 de los Emmys por "reportaje investigativo" y uno más por el reportaje "Virginia Vallejo, un amor en el infierno" para el cuál entrevisto a la mujer que tuvo romance con el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Con su programa "Chisme No Like" a lado de Elisa Beristain se ha colocado entre los principales protagonistas de las noticias de espectáculos al conseguir diversas exclusivas, y ahora que su programa llegó a México ya han provocado la molestia de varios personajes como Laura Bozzo que explotó contra ellos.

