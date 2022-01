Sergio Mayer podría estar fuera de la segunda temporada de Rebelde

Sergio Mayer Mori quedaría fuera de la segunda temporada de Rebelde

Luego de las polémicas declaraciones del actor, se ha generado rumores que afirman que Sergio Mayer Mori estaría fuera de la segunda temporada de Rebelde para Netflix, pues no está en los promocionales de la serie.

Sergio Mayer formó parte del elenco de la primera temporada de Rebelde, la cual constó de 8 episodios, sin embargo muchos de sus compañeros afirmaron que fue difícil trabajar con el hijo de Barbará Mori.

Recordemos que en La Verdad Noticias te hemos contado que Sergio Mayer Mori hace desaire a la serie 'Rebelde', pues aseguró que no le gustaba el concepto.

Rebelde Netflix

Sergio Mayer ha dado polémicas declaraciones de la serie Rebelde

Recientemente el remake de Rebelde se estrenó en Netflix, como parte del elenco estuvo Sergio Mayer Mori, quien fue parte de los protagonistas, sin embargo recientemente sumó otra fuerte declaración respecto a la serie.

El actor confesó que solo había participado por dinero y que no le importaba nada de la serie.

De igual forma, el actor y cantante dió a conocer que odiaba la producción de Netflix, y que había actuado solo para poder solventar los gastos que implica tener una hija.

Afirmó que sus prioridades son otras, aunque posteriormente se retractó en redes sociales y pidió una disculpa.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie”.

“Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, comentó generando mucha molestia entre los fans.

Rebelde segunda temporada

Rebelde la serie tendrá segunda temporada y todo indica que no estará todo el elenco

En las recientes fotografías del elenco de Rebelde compartidas por Netflix, no se ve al actor Sergio Mayer Mori.

Además el actor ha subido en sus redes sociales que se encuentra en España, mientras se anunció la segunda temporada, lo que ha generado muchos rumores sobre si será parte de la segunda temporada.

Unos promocionales de la segunda temporada, en los cuales tampoco aparece el actor, aunque hasta el momento no se ha confirmado el elenco para la segunda temporada.

Sin embargo, se ha dado a conocer que Sergio Mayer tuvo algunos enfrentamientos con el elenco de Rebelde, por lo que su salida del proyecto se ve probable.

