¿Sergio Mayer nuevamente está distanciado de su hijo?

Ahora que Natália Subtil confirmó el regreso de su ex pareja al ambiente musical, Segio Mayer confesó que él no tiene conocimiento de los planes de su hijo.

“No tengo idea, yo espero que sí, le deseo toda la suerte del mundo porque tiene mucho talento y estoy convencido que el día que lo retome le va a ir excelentemente bien”, dijo el ex Garibaldi.

Al cuestionarle si existía paz familiar, luego de que hace unos meses el ahora político revelara que estaba distanciado de su hijo y no tenía contacto con él, Mayer contestó: “pues paz familiar hay, paz tenemos, paz siempre hemos tenido, quizás hay diferencias, como en todas las familias, pero eso no quiere decir que no haya paz”.

Cabe recordar que cuando el también hijo de Bárbara Mori decidió lanzarse como cantante, fue Sergio Mayer quien se convirtió en su mánager, inclusive asistieron a varios programas y lanzaron dos videoclips; sin embargo, los planes del joven cambiaron tras la noticia de su pronta paternidad y su separación de Natália Subtil, escenario que lo orilló a anunciar su retiro momentáneo de los medios.