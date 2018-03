Sergio Mayer le dirá adiós a México

A pesar de que su carrera como modelo comenzaba a despegar y de que su nuevo romance con la guapa modelo Raquel Chaves parecía ir viento en popa, Sergio Mayer Mori anuncia que se va de México.

Ha sido en una reciente entrevista, donde el modelo y cantante reveló que ya tiene su boleto de ida para comenzar un viaje por el mundo en solitario. Aunque aclaró que pasará las fiestas de fin de año en México, también aseguró que ya tiene todo listo para comenzar un nuevo viaje por el mundo que le permita reencontrarse y regresar para ser el padre que Mila merece.

Hasta ahora, Mayer Mori se había dedicado a viajar a lo largo de México en compañía de amigos y de su novia, en un intento por despejarse de todo y conocer más de México. Sin embargo, especificó que será el próximo mes de febrero cuando diga adiós a México.

Mayer asegura ser consciente de que la revelación de este nuevo viaje lo convertirá en objetivo de críticas por dejar a Mila, sin embargo explica que es justamente esa, una de las razones por las que lo hará, para regresar con una mejor versión de su persona que le permita ofrecer a la pequeña el papá que merece.

“Eres la primera persona que le digo esto que me voy, seguramente con esto van a empezar con que la voy a dejar y no por ahí, al contrario, es para que yo me encuentre a mí mismo y regresar para ser la mejor versión de papá para mi hija”.

Sobre su ex pareja Natalia Subtil, el joven modelo aseguró que no tiene la mejor relación con ella, pero que sí la hay. Según sus palabras, sí existe una comunicación frecuente debido a la niña y, aunque la cataloga como una comunicación ‘rara’, Mayer Mori deja entrever que sí se mantiene al pendiente de las necesidades de la bebé.

“Tenemos una comunicación bastante rara, pero la tenemos que es lo importante, si no tuviera una hija con esa persona créeme que no hablaría con ella y bueno estamos en contacto pero no como me gustaría”.