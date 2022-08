Sergio Mayer defiende a su hijo y asegura que Natália Subtil "se victimiza"

Las declaraciones del ex político mexicano han causado controversia en redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Natália Subtil denunciaba publicamente que Sergio Mayer Mori no se hace cargo económicamente de la hija que tienen en común desde hace varios meses. Ahora, Sergio Mayer sale en defensa de su hijo y asegura que ella solo se está victimizando frente a la prensa.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, el actor, bailarin, cantante y ex político mexicano no entiende cuál es el problema que existe con la ex pareja de su hijo. Además, mencionó que ella lo bloqueó de todas las redes sociales, esto a pesar de que él la ha apoyado desde antes del nacimiento de su nieta.

La pareja protagoniza una fuerte pelea mediática por la manutención de su hija Mila.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el también ex integrante de Garibaldi asegura que Natalia Subtil está utilizando a los medios de comunicación para tratar de arreglar un asunto personal y que se está “victimizando por el hecho de ser mujer”, además de que usa a la pequeña Mila para “chantajear” a su ex pareja.

“Lamento mucho que esté pretendiendo y utilizando los medios de comunicación en un tema tan personal, y además victimizándose por el hecho de ser mujer, no se vale… Si hubiera algo en lo que no está de acuerdo, ¿por qué no va con las autoridades?, ¿por qué estar presionando y chantajeando con la niña?, eso no está correcto”, dijo Sergio Mayer.

Sergio Mayer siempre estará al pendiente de su nieta

Por otro lado, Sergio Mayer asegura que su hijo sí cumple con sus responsabilidades como padre e incluso mencionó que él ya se reencontró con ella ahora que regresó de Barcelona tras una controversial participación en el remake de Rebelde en la plataforma de Netflix.

“Mi hijo llegó y fue a ver a su hija y estuvo con ella. Pasó toda la tarde con ella”, añadió el también ex presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, quien aseguró que él siempre estará al pendiente de su nieta por amor y no por obligación. Finalmente, le pidió a la ex pareja de su hijo que se dedique a buscar trabajo.

¿Quién es Natália Subtil?

La actriz brasileña cobró relavancia en México gracias al romance que protagonizó junto a Sergio Mayer Mori.

Natália Subtil es una actriz y cantante nacida en Río de Janeiro, Brasil que llegó a México para forjar una exitosa carrera dentro del cine, la televisión y la música. De igual modo, destaca por ser una influencer de las redes sociales y por haber sostenido un romance con Sergio Mayer Mori, con quien hoy pelea la manutención de su hija Mila.

