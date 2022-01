Sergio Mayer defiende a su hijo tras críticas por su trabajo en 'Rebelde'

Sergio Mayer habló ante los medios de comunicación sobre el escándalo que ahora rodea a su hijo, quien aseguró que solo aceptó trabajar en 'Rebelde' por el dinero y no por la fama.

El también político defendió a su primogénito de los ataques recibidos en redes sociales, indicando no tiene nada de malo buscar el sustento para su familia.

Incluso ahora se rumora que Mayer Mori no estará en la segunda temporada de la serie, pues sus polémicas lo han dejado muy mal parado frente a la producción de Netflix.

El actor y político fue cuestionado sobre la participación de su hijo en la serie 'Rebelde' de Netflix, donde mucho se ha hablado respecto a sus polémicas declaraciones.

"Siempre ha sido una persona muy 'cool', muy abierta, muy sincero, dice lo que piensa y dice lo que siente", defendió, "y no se preocupa por ese tipo de cosas. Entre más éxito tienes, más 'hate' vas a tener" aseguró Mayer.

Incluso el también cantante aseguró que su hijo es el menos preocupado por los ataques, ya que lleva semanas viviendo en Barcelona donde está al pendiente de su familia.

El joven actor dio una entrevista en exclusiva para la revista Quién, donde habló sobre su rol en la serie “Rebelde” y por qué realmente aceptó participar en el proyecto.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”.