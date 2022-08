Sergio Mayer decretó que llegará a la presidencia, se comparó con Schwarzenegger

Durante una entrevista con el programa "Venga la Alegría" de TV Azteca, Sergio Mayer reveló sus nuevos planes en la política, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que desea hacer el famoso, pues tiene planes de llegar a la presidencia del país.

Recordamos que el famoso fue parte de la agrupación Garibaldi durante sus años de juventud, posteriormente probó suerte como actor en varias telenovelas de Televisa, pero en el 2018 reveló sus aspiraciones políticas y fue diputado federal en la CDMX hasta el 2021.

Anteriormente te dimos a conocer un video que llamó la atención de los internautas donde el famoso apareció con Ari Borovoy. En su momento se especuló que Mayer le daría consejos al cantante para ser diputado, pero todo se trató de una broma para promocionar la gira de los 90's Pop Tours.

Sergio Mayer reveló sus planes en la política

¡Sergio Mayer nos comparte su deseo de llegar a la presidencia de México! ������ #VLA #SemifinalQuieroBailar pic.twitter.com/fdZt2uRCO7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2022

Durante la entrevista comentó que ser parte de la industria del entretenimiento no es un obstáculo para llegar a la presidencia de México en 2024 y dijo: "Me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando en ello y que el hecho de ser actor no te minimiza". Dijo.

Por otro lado, comparó su situación con Scwarzenegger y comentó que demostrará con hechos y asegura que siempre ha comprobado la verdad lo asiste. Por su parte, los usuarios han reaccionado a las declaraciones del famoso, mientras que Horacio Villalobos comentó que le falta experiencia.

Te puede interesar: "Tendrá que responsabilizarse" dice Sergio Mayer sobre Luis de Llano

¿Cuál es la edad de Sergio Mayer?

El actor tiene 56 años de edad

El actor Sergio Mayer tiene 56 años de edad, aunque recientemente ha dado de qué hablar tras sus aspiraciones políticas, así lo reveló en una entrevista. Cabe mencionar que tras finalizar sus compromisos políticos como diputado federal, regresó a la música en junio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram