Sergio Mayer contará su vida en un libro; promete que será controversial

El actor y político mexicano asegura que su nuevo proyecto literario aún no tiene ni título tentativo ni fecha de lanzamiento.

Sergio Mayer causó gran revuelo en redes sociales al revelar nuevos detalles de su libro biográfico durante un reciente encuentro que tuvo con el periodista Edén Dorantes. De acuerdo a las declaraciones del actor y ahora político, este proyecto literario abordará los momentos más controversiales de su vida.

Pese a que no tiene título ni editorial ni fecha de lanzamiento, el ex diputado aseguró que contará su verdad desde su perspectiva, algo que lo tiene muy entusiasmado, pues considera que sus vivencias lograrán dejar a más de uno con la boca bien abierta.

Dicho proyecto promete contar a detalle todos los aspectos de su vida.

“Está quedando bastante interesante, yo creo que va a ser buen material… No tengo duda que va a haber temas polémicos, van a saber realidades desde mi punto de vista, desde mi percepción y desde mi realidad, porque han dicho de todo, pero yo voy a dar mis versiones”, declaró el esposo de Issabela Camil, quien ya prepara una colaboración con Kunno.

Respetará la privacidad de sus ex parejas

Sin embargo, el ex integrante de Solo Para Mujeres dejó en claro que respetará la privacidad de las mujeres con las que sostuvo una relación sentimental: “Hay que ser respetuosos en ese aspecto porque hoy día ya tienen pareja, ya están casadas y pues no. Tuve algunas parejas pero yo creo que en ese tema a lo mejor no”.

Finalmente, indicó que el productor Luis de Llano, a quien apoyó tras acusaciones de acoso por parte de Sasha Sokol, tendrá un lugar especial en su libro: “Voy a hablar de Luis de Llano dentro del libro, sí, pero no de su tema porque eso a mí no me compete; pero sí está en el libro en la parte de Garibaldi”.

¿Qué edad tiene Sergio Mayer?

El actor y político se ha convertido en una figura controversial de México.

Sergio Mayer tiene 55 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, él es un destacado actor, bailarín, cantante y productor musical que en 2018 asumió un lugar en el Congreso de la Unión como diputado del Distrito 6 de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia.

