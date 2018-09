Sergio Mayer confunde una biblioteca con una librería e internet no se lo perdona (VIDEO)

Sergio Mayer, ha estado en el ojo del huracán desde que fue elegido como diputado del distrito 6 de CDMX y tuvo su primera falla al confundir a un actor de cine para adultos con un estudiante, de la misma manera que hizo Marcelo Ebrard Hace unos días fue motivo de polémica ya que fue nombrado como el encargado de la Comisión de Cultura en San Lázaro, y le han llovido todo tipo de comentarios en desacuerdo. Ya que incluso dijo que no necesita ser Sócrates para presidir la comisión de cultura.

Ahora el ex- garibaldi demuestra una vez más que no tiene nada de conocimiento acerca de cultura en general ya que fue a Washington para participar en el Congreso Internacional de Conservación (ICCF), que se celebró en dicho estado.

Sergio Mayer aprovechó para subir a su cuenta de Instagram un vídeo donde muestra que estuvo “En la Librería Karen Buchwald”. Donde a simple vista no parece ser nada malo, pero el problema es que ese lugar no es una librería, en realidad es una sala de lectura ubicada dentro de la biblioteca Fred W. Smith National Library for the Study of George Washington.

Tal vez el ‘’diputado’’ pensó que ‘’Library’’ se traduce como ‘’librería’’ y su error no paso desapercibido ya que usuarios de la red social le hicieron llover comentarios de burlas por su error y su falta de cultura.

Aquí te dejamos algunos de los mensajes que le dedicaron:

¿Pensabas que ibas extrañar a EPN?

Sergio Mayer, diputado al frente de la comisión de cultura no conoce la diferencia entre #Biblioteca y #Libreria ����‍♂️

Así la 4ta transformación pic.twitter.com/X5QdgTelTV — Victor Cabrera (@victorcabreramx) 30 de septiembre de 2018

ALGUIEN PODRIA EXPLICARLE AL SEÑOR DIPUTADO @SergioMayerb LA DIFERENCIA ENTRE BIBLIOTECA Y LIBRERIA?



Interpretar a mi Lord @EPN le dejo daños severos o simplemente el ex garibaldiEmpresarioTeibolero siempre estuvo así. pic.twitter.com/E5mkebGqhY — Gabriela. (@laGabbss) 29 de septiembre de 2018

A ver @SergioMayerb, Repeat after me:

Library = Biblioteca

Book store = Librería

No hay que ser Sócrates, es solo haber aprobado inglés en 2º de Primaria. #OneOfThoseThings — Xavier Tello (@StratCons) 30 de septiembre de 2018

Una Biblioteca de Libros en la Condesa “La Librería”.



- Sergio Mayer — Cucharito (@RojodeTama) 30 de septiembre de 2018