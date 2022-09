Sergio Mayer asegura que Solo Para Mujeres llevó el nombre de México en alto

Pese a las burlas y críticas, el actor no se arrepiente de haber formado parte de este show de entretenimiento femenino.

Sergio Mayer declaró en una reciente emisión del programa ‘Miembros Al Aire’ de Unicable que ha sido víctima de crueles burlas por haber formado parte del show ‘Solo Para Mujeres’, mismas que se incrementaron cuando él se animó a incursionar en la política mexicana.

Aunque asegura que los comentarios en su contra resultan ser muy dolorosos, él menciona que el show es parte de su pasado y que este le ayudó a cimentar su carrera artística: “Duele mucho pero es parte de la carrera… De repente se burlan de mí y más ahora en la política”.

No obstante, él ha aprendido a lidiar con las críticas e incluso asegura que el show llevó el nombre de México en alto: “Cuando se quieren burlar de eso, les digo: 'Yo no me siento mal por eso'. Al contrario generamos empleos, había un ching* de gente que dependía de nosotros, nos iba muy bien, llevamos el nombre de México”.

Solo Para Mujeres impulso el derecho femenino

El esposo de Issabela Camil asegura que el show erótico impulsó los derechos de las mujeres en México.

Las recientes declaraciones del actor nos hace recordar la entrevista radiofónica que le ofreció al periodista Jorge Poza en 2019, en la cual aseguró que el show de strippers protagonizado por apuestas celebridades que él fundó tuvo un impacto positivo que cambió el derecho de las mujeres en México.

“‘Sólo para Mujeres’ definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer. Cuando empezó el show, entraban al cabildo para decidir si nos daban el permiso para presentarnos y si los hombres les daban permiso a sus mujeres para vernos… Fue parte de ese cambio importante, no solamente cultural, sino social”, dijo Sergio Mayer.

Te puede interesar: Sergio Mayer decretó que llegará a la presidencia, se comparó con Schwarzenegger

¿Cuál es la edad de Sergio Mayer?

Ahora, el actor, bailarin y cantante busca aspirar a la presidencia de México.

Sergio Mayer nació el 21 de mayo de 1966, por lo que ahora tiene 56 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor, bailarín, cantante y empresario inició su carrera artística en 1986 para luego consolidarse como una destacada celebridad de la farándula mexicana y ahora ha incursionado en el mundo de la política.

Fotografías: Redes Sociales