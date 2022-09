Sergio Mayer asegura que Natália Subtil vendía notas sobre su familia

Sergio Mayer arremete contra Natália Subtil y sale en defensa de su hijo.

El pleito entre Natália Subtil y Sergio Mayer no termina, ahora el ex funcionario acusó públicamente a la modelo, de filtran noticias sobre su familia, en el periodo en el que vivió en su casa, razón por la cual la saco.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el ex Garibaldi, señala que Natália Subtil no lo deja ver a su nieta, al igual que el actor Sergio Mayer Mori, tiene prohibido visitarla.

Recordemos que el pleito entre Sergio Mayer y su ex nuera inició, luego de que la modelo reveló que el padre de su hija no le daba manutención y no la veía desde hace un año, razón por la cual el ex diputado salió en defensa de su hijo, acaparando los chismes de la farándula.

Sergio Mayer arremete contra Natália Subtil

Sergio Mayer acusa a Natália Subtil de vender exclusivas de su familia.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Sergio Mayer fue cuestionado sobre la filtración de supuestos audios, donde Natália Subtil extorsiona a su familia, usando a la hija de Sergio Mayer Mori, a lo que contestó:

“Chantajeando, más que extorsionando, chantajeando, siempre se los dije, les dije que la verdad iba a ir saliendo poco a poco. Y es mucha casualidad que cuando digo que voy a salir como candidato empiezan a salir todas estas cosas” dijo.

Además reveló que en su momento Barbarpa Mori le prestó dinero a Natalia y aseguró que él la corrió de su domicilio por exponer su vida a los medios de comunicación, vendiendo notas.

“Por supuesto, y vivió con Bárbara, y vivió conmigo, y la tuve que sacar de mi casa, porque vendía notas, de eso vive, a eso se dedica, ¡ya basta!, se los dije”, remató.

Sergio Mayer Mori y Natália

¿Qué ha pasado entre Sergio Mayer y Natália Subtil?

El actor Sergio Mayer Mori recientemente publicó la captura de los mensajes que le ha enviado a Natália Subtil, donde se suplida por ver a su hija, quién actualmente tiene cuatro años.

Por su parte, Sergio Mayer se ha visto involucrado en una pelea mediática con Natália Subtil, misma que comenzó cuando el ex cantante la acusó de cometer estupro.

Natália Subtil no se ha quedado callada y ha arremetido en diversas ocasiones en contra de Sergio Mayer y el papá de su hija Sergio Mayer Mori.

