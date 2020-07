Sergio Mayer arremete en contra de Bárbara Mori y la llama MALAGRADECIDA

Sergio Mayer responde a las fuertes acusaciones de Bárbara Mori

El escándalo donde Sergio Mayer y Bárbara Mori se han visto involucrados en los últimos días parece no acabar pronto, esto debido a que el ex-actor y ahora político ha decidido responder a las acusaciones que realizó la actriz en su contra además de enviarle un fuerte mensaje.

Hace un par de días te dimos a conocer que Bárbara Mori confesó durante una transmisión en Instagram, que el tiempo que vivió casada con Sergio Mayer fue un real infierno para ella, ya que el actor ejercía un control exagerado en su vida, situación que le hizo sentir que no valía nada.

Bárbara Mori asegura que su relación con Sergio Mayer fue un infierno.

Ahora ha sido turno del ex-actor y político de defenderse de dichas acusaciones y lo ha hecho a través de una entrevista exclusiva que brindó para el programa Chismorreo, ahí señaló que le parece extraño que la protagonista de ‘Rubí’ decidiera hablar de su relación hasta ahora, sabiendo que ella siempre ha sido una persona muy celosa de su vida privada.

“Lo que me parece simpático es que ella toda su vida ha sido muy hermética con su vida privada, y que ahora esté soltando cápsulas del contenido de su vida cuando sabemos que está escribiendo una serie o una película de su vida… Me parece un tema de mercadotecnia importante, interesante, y le deseo lo mejor y estoy seguro que le va a ir muy bien”, declaró.

En exclusiva para #Chismorreo @SergioMayerb responde a las declaraciones de @Delamori sobre como fue su relación pic.twitter.com/GUjE8v71KA — Chismorreo (@ChismorreoTv) July 17, 2020

Sergio Mayer se defiende de las acusaciones

En otra entrevista, ahora realizada para el programa Ventaneando, Sergio Mayer destacó el hecho de que le gustaría responder a las acusaciones que Bárbara Mori hizo en su contra pero que su educación no se lo permite, además de que se trata de la madre de su hijo y no quiere faltarle el respeto a él, a la actriz y a su actual pareja.

Ahí señaló que es importante que Bárbara Mori tenga en cuenta lo que él hizo por ella y la invitó a reflexionar sobre donde estaría su carrera artística si él no la hubiera apoyado, pues aseguró que se conocieron en una época donde la actriz no se encontraba en la mejor etapa de su vida.

“Ojala tuviera la conciencia de recordar de dónde y cómo nos conocimos, de cómo llegó a mi vida y quizás de tener un poco de agradecimiento, está por demás el que yo explique y diga que sí y que no y bajo que condiciones pero mi educación y mis principios no me lo permiten”, mencionó el actor.

Sergio Mayer Mori es fruto del matrimonio de Sergio Mayer y Bárbara Mori.

“Yo creo que sería interesante de que ella hiciera una introspección y pensara que hubiera pasado si ella no hubiera pasado por mi vida en esa etapa que ella comenta, que hubiera pasado, que hubiera hecho, dónde estuviera, qu hubiera pasado con su carrera artística… Me encantaría poder platicar de todo lo que hice para esa transformación”, finalizó el diputado.

Fotografías: Instagram