Sergio Mayer apoya a Luis de Llano tras acusaciones de abuso, 'le debo mucho'

Sergio Mayer vuelve a estar en el ojo del huracán luego de mostrarse a favor de Luis de Llano, luego de que éste fuera acusado por la misma Sasha Sokol, de abuso sexual con ella cuando tenía 14 años de edad y formaba parte de la Banda Timbiriche.

El ex actor y ahora político mexicano, señaló que le debe mucho al productor, y que lo que la cantante vivió es algo que tienen que hablar entre ellos, pues lo único que tiene que decir de ‘su amigo’, es que es un “gran productor, creador de muchos conceptos y su vida personal”.

Mayer no sería el único que se suma a las muestras de apoyo a Llano, previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Mayra Rojas cuestionó a la familia de Sasha Sokol, y defendió a Luis, por ser el hombre que le dio su primer trabajo.

En una entrevista para el programa Venga la Alegría, Sergio Mayer señaló que no tiene nada malo que decir del productor, además de asegurar que sería irresponsable de su parte dar una opinión.

Señaló además que las acusaciones de Sasha Sokol no le constan, así como tampoco le consta que no haya ocurrido. Aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a la cantante y le expresó su respeto.

“Me pongo y me imagino a mi hija que ahorita tiene 15 años y no me cabe en la cabeza”.