¿Sergio Mayer amenazó a Natália Subtil? Ella hace temible confesión

El tweet de la actriz brasileña ha despertado la preocupación entre sus seguidores.

La fuerte polémica protagonizada por Natália Subtil y Sergio Mayer Mori sigue dando de que hablar en las redes sociales. Ahora, la actriz brasileña causó gran escándalo al revelar que ha recibido amenazas por parte de su ex suegro, el diputado Sergio Mayer.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la también cantante y modelo reaccionó a las declaraciones sarcásticas del ex integrante de Garibaldi, quien aseguró ante la prensa que él ya la hubiera deportado a su país si tan solo tuviese el poder de hacerlo.

La ex nuera de Bárbara Mori confesó que Sergio Mayer la amenazó con deportarla.

“En un país con tanto feminicidio, él declara que si tuviera el poder de deportarme lo haría. Bueno, si me muero, o algo me pasa”, escribió Natália Subtil en Twitter.

Dicho mensaje llega después de que Sergio Mayer acusara a la estrella brasileña de cometer estupro, pues él asegura que ella inició su romance con su primogénito cuando él apenas tenía 17 años de edad. No obstante, ella ha dejado en claro que esto es una vil mentira.

Natália Subtil, en guerra con Sergio Mayer Mori

Recordemos que Natália Subtil acusó públicamente a Sergio Mayer Mori de no cumplir con sus obligaciones como padre al no pasar la pensión alimenticia que le corresponde a su hija Mila. No obstante, sus declaraciones desataron una gorra entre ellos, misma en la que se ha involucrado el ex presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Ahora, la estrella brasileña se encuentra en el ojo del huracán por decir que recibía 5 mil pesos de pensión a lasemana y por asegurar que quiere ser la voz de todas aquellas madres solteras que sufren por los padres desobligados y que han sabido salir adelante.

¿Quién es Natalia Subtil?

La actriz brasileña cobró relavancia en México gracias al romance que protagonizó junto a Sergio Mayer Mori.

Natália Subtil es una actriz y cantante nacida en Río de Janeiro, Brasil que llegó a México para forjar una exitosa carrera dentro del cine, la televisión y la música. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella también es conocida por sostener un romance con Sergio Mayer Mori, con quien hoy pelea la manutención de su hija Mila.

