Sergio Mayer afirmó que no es diputado por el sueldo que recibe

El polémico actor y actual diputado de México Sergio Mayer, hizo fuertes comentarios que de inmediato causó revuelo en su contra; todo se suscitó luego de haber mencionado que con $74,672 mil pesos mensuales no podría darse la vida que acostumbraba.

Cabe destacar que además de ser actor y ahora diputado, Sergio Mayer también es modelo y productor, actualmente forma parte de un proyecto llamado 'Los 300 líderes de más influyentes de México'; y fue en la alfombra roja cuando el medio del espectáculo TvNotas aprovechó para una hacerle un par de preguntas:

¿Ya aclarada totalmente la polémica por tus comentarios en cuanto a su sueldo como legislador?

“Yo me hago responsable de lo que digo, más no de lo que interpreten; yo sé lo que dije y lo voy a seguir diciendo, lo que quieran interpretar o quieran manipular esa ya no es mi responsabilidad”.

O sea que de ahora en adelante tendrás más cuidado con lo que declaras, ya que ahora serás Diputado Federal y no solamente figura del espectáculo...

“Yo soy como soy, dije lo que dije y lo sigo manteniendo, lo que quieran malinterpretar algunos medios, ese ya no es problema mío; yo digo las cosas y no tengo por que ser demagogo, y no tengo por que tener cuidado porque digo las cosas como son y lo que pienso”.

Entonces, ¿consideras justo el sueldo que tendrás como legislador, o si crees que no es suficiente?

“Lo que dije ese día es bien claro: todo lo que tengo es gracias al trabajo de tantos años como actor y como productor, yo lo que tengo hoy no lo tengo por el erario público; yo no estoy como legislador por un sueldo, no tengo idea ni siquiera cuánto voy a ganar... Yo traigo un compromiso moral, social y ético de hacer algo por México, y eso es lo que dije; si dijeron que estoy en contra porque me van a pagar menos, interpreten lo que sea, yo dije completamente lo contrario”.