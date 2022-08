Sergio Mayer acusa a Natália Subtil de cometer estupro: "era mejor de edad"

En los últimos días Sergio Mayer ha confrontado a Natália Subtil, quien asegura que Sergio Mayer Mori, padre de su hija, no se ha hecho responsable y no ha visto a la pequeña por más de dos meses. Esto ha provocado que ambas partes emitan diferentes declaraciones.

Y ahora que la polémica parece crecer conforme pasan los días, es Sergio Mayer quien arremetió en contra de la madre de su nieta y mencionó que podría demandarla por abuso de confianza.

En entrevista con el programa Hoy, Sergio Mayer detalló que no le pareció justo que Natália Subtil hablara sobre el problema que tiene con su hijo con los medios, ya que opinó que ese tipo de asuntos se tienen que resolver en los tribunales.

“Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo a través de los tribunales?, ¿por qué en los medios?, ¿por qué a través de las redes? A eso se llama chantaje. ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que ya le presentamos un documento nosotros y que ella no lo quiso firmar”.

Por otra parte, el ex Garibaldi mencionó que cuando su hijo y Natália Subtil comenzaron una relación, Sergio Mayer Mori era menor de edad y ella tenía 29, por lo que considera que es un delito.

“Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad (Sergio Mayer Mori) cuando se dio, ella estaba casada y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido”.

Natália Subtil acusa a Sergio Mayer Mori de no pagar manutención

Finalmente, el famoso mencionó que podría demandar a la modelo debido a que desde hace un año no le devuelve una camioneta que le prestó.

“Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba porque no tenía coche, le presté mi camioneta y ahí la tiene y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza. Yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”.

