Sergio Mayer Mori se reencuentra con su hija Mila

Sergio Mayer Mori ha vuelto a reencontrarse con su hija Mila luego de que su ex pareja y madre de la niña, Natália Subtil, manifestara que el joven tenía mucho tiempo sin verla.

Sin revelar los detalles de su reencuentro con la pequeña, quien en noviembre pasado cumplió su primer año de vida, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer compartió una fotografía en sus stories de Instagram donde muestra su fascinación por Mila.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, específicamente el día de su cumpleaños, Sergio empleó la misma red social para asegurar que la relación con la niña no era como se decía en algunos medios.

“De verdad tienen que dejar de comentar estupideces. Normalmente no hago esto, pero hoy es un buen día y es especial. Voy a aclarar esto por única ocasión; yo amo a mi hija más que a nada en este mundo. Ustedes no saben si la veo o no, si la trato o no”, dijo el joven en aquella ocasión.

Sin embargo, hace algunas semanas la cantante y modelo brasileña no dudó en enviarle un mensaje a la nueva novia de Mayer Mori para que convenciera al cantante de acercarse a su primogénita.

“Ojalá sea alguien que le ponga en la cabeza que visite a su hija, pero no sé, creo que está pasando por un momento (especial) y es respetable y que sea feliz”, dijo Subtil durante la conferencia de los Billboard Latin Showcase.