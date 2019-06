Sergio Mayer Mori revela que Raquel Bigorra manipuló a su ex pareja (VIDEO)

El escándalo de la traición de Raquel Bigorra es un tema que ha causado una gran controversia durante las últimas semanas, pues decenas de famosos se han puesto en su contra, siendo una de ellas Natalia Subtil, la ex pareja del cantante Sergio Mayer Mori.

El desastre inició cuando la famosa comenzó a calumniar a su ex, pues ventiló ciertos rumores sobre su vida privada, los cuales le causaron un gran problema al hijo del polémico diputado Sergio Mayer, aunque luego se reveló que no eran ciertos.

Ante esto, Sergio Mayer Mori no le reclamó a su ex pareja, pues la conoce perfectamente e incluso salió a su defensa, echándole la culpa del escandalo a Raquel Bigorra, ya que la acusa de haber manipulado a Natalia Subtil, por lo que dio su versión de los hechos.

¿Qué dijo Natalia Subtil?

Hace unos días Natalia Subtil expareja sentimental de Sergio Mayer Mori, dijo que Raquel Bigorra la manipuló para decir cosas que no eran tan ciertas sobre su expareja.

Tras la ola de represalias que Raquel Bigorra ha desencadenado Natalia Subtil no dudó en exponer las sucias intenciones de la ex conductora de TV Azteca, ya que ella fue la culpable de que las cosas se malinterpretaran.

Cabe mencionar que la pareja había tenido serios problemas a causa de la irresponsabilidad del cantante, pues incluso Natalia Subtil tuvo que vender la ropa de su bebé en internet para sustentarse.

"Siempre fue muy linda, pero después sentía que de alguna manera delicadamente era un tipo de manipulación las pláticas que teníamos, porque después yo era invitada a su programa y tenía que decir todo lo que platicábamos".

Esta fue la declaración que Natalia Subtil dio para dejar en claro que ella jamás trato de perjudicar a Sergio Mayer, ya que las conversaciones que tenia con Raquel Bigorra eran supuestamente ‘entre amigas’.

Hasta el momento Raquel Bigorra no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero debido a su situación actual probablemente no lo haga para no hacer mas grandes sus problemas.

Aquí te dejamos el video de la entrevista: