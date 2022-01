Sergio Mayer Mori ofrece disculpas tras polémicos comentarios sobre Rebelde

El actor recibió fuertes críticas por sus comentarios sobre Rebelde.

Sergio Mayer Mori de nuevo volvió a causar polémica por sus comentarios sobre el reboot de Rebelde, la serie que protagoniza. En esta ocasión el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer ofreció una disculpa pública luego mostrar indiferencia por la producción de Netflix, sin embargo, sólo recibió fuertes críticas en redes sociales.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en días pasados, el joven actor declaró para el portal ‘Quien’ que el único interés que los movió a ser parte de la ficción mexicana era el económico pues “necesitaba trabajar” para pagar los gastos de su hija.

Sin embargo, tras ser blanco de críticas en redes sociales, Mayer Mori envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, esto a tan solo días que se confirmara la segunda temporada de Rebelde.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre Rebelde?

El actor ofreció una disculpa.

Luego que el hijo de Bárbara Mori aseguró que solo hizo Rebelde “por trabajo” pues necesitaba dinero, el mismo actor se retractó de sus comentarios y acudió a su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa.

“Quiero pedirles disculpas a todos y todas las fans de Rebelde, y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes”, expresó el actor.

El artista acompañó la publicación de la siguiente frase: “Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón, perdón”.

¿Quién es Esteban en Rebelde?

El actor dio vida a Esteban en la serie.

Sergio Mayer Mori tiene el papel de Esteban en Rebelde, un joven becado entre los alumnos del Elite Way School, este tiene similitudes con el papel de Alfonso Herrera, "Miguel", quien era un joven que no tenía los mismos recursos económicos que sus compañeros. Cabe señalar que hasta el momento no se ha confirmado la participación del actor en la segunda temporada de la serie de Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!