¿Sergio Mayer Mori con planes de boda?

Sergio Mayer Mori reapareció en redes sociales para hacer una encuesta con sus seguidores y saber su opinión sobre una posible boda con la joven modelo Karla Laviada, con quien se encontraba durante el enlace en directo. Por si la pregunta fuera poco, Mayer Mori únicamente colocó dos respuestas, las cuales eran afirmativas, demostrando su interés por la modelo de 1.80 de estatura, cabello castaño y ojos azules, que al parecer ha cautivado al hijo de Bárbara Mori. El joven causó gran polémica entre sus fanáticos debido a los problemas que enfrenta con Natália Subtil, ex pareja y madre de su hija Mila, quien lo acusa de ser un padre ausente y no recibir su apoyo económico. Aunado a esto, hace algunos días una publicación reveló que Sergio Mayer Mori había reprochado a la brasileña, quien es 10 años mayor que el joven, por tener a su hija. Hasta este momento Natália Subtil no ha pronunciado ninguna palabra al respecto. Foto Instagram: https://www.instagram.com/p/BYjjteYgM0p/?taken-by=karlalaviada Agencias México

