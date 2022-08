Sergio Mayer Mori: Esto es lo que pagaba de pensión para su hija con Natalia Súbtil

Sergio Mayer Mori continúa en el ojo del huracán después de que su ex la modelo brasileña Natalia Súbtil lo denunciara por no pagar la pensión alimenticia a su hija, situación que provocó una polémica entre la familia del joven actor.

Y es que la relación entre ambos siempre ha sido polémica pues ambos iniciaron el noviazgo cuando Sergio Mayer Mori era menor de edad, motivo por el que su padre nunca estuvo de acuerdo con esa relación e incluso acusó a la modelo de violación.

Sin embargo el problema ha escalado, pues como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Natalia Subtil salió a responderle a la familia Mayer Mori por sus declaraciones acerca de que era ella quien no dejaba ver a su hija a Sergio Mayer Mori.

La cantidad que daba Sergio Mayer Mori para su hija Mila

Para resolver las dudas de todos Natalia Subtil visitó el foro de Ventaneando en la televisora del Ajusco para contar su versión de la historia en la que no sólo se defendió de las declaraciones de Sergio Mayer, sino que señaló que desde hace año y medio su expareja no se hace cargo de los gastos correspondientes a pesar de que presume de sus viajes por Europa y junto a su actual novia Raquel Chávez.

“Antes no tenía casi dinero porque casi no trabajaba, pero ahorita ya se estrenó la segunda temporada de la serie ‘Rebelde’, donde es protagonista, y se puede ver en su cuenta de Instagram sus fotos paseando por Europa, entonces ahí es cuando dices: ‘Cómo es posible eso, cómo es que no apoya’, e insiste que no tiene para apoyar a su hija económicamente” dijo la también cantante.

Asimismo dio a conocer que el abuelo de Mila la ayudaba con gastos de la pequeña de manera ocasional, pero que esto terminó cuando dejó de trabajar con él y esto fue casi al mismo tiempo de que Mayer Mori dejó de pasar la pensión.

Subtil interpuso una demanda de manutención hace algunos meses y señaló que el actor le daba 10 mil pesos semanales, aunque en más de una ocasión la acusó de usarlo para cubrir las necesidades de la misma Natalia y no las de su hija.

Además de que señaló a su ex pareja de huir de sus obligaciones y a Mayer de apoyarlo en esa decisión.

¿Cómo se conocieron Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil?

Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil con su hija Mila

El inicio de la relación entre ambos famosos fue muy turbulento y lleno de polémica, pues ambos se conocieron en 2016 durante la filmación de la película Un Padre no tan padre.

Enseguida los rumores sobre que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer salía con la modelo brasileña empezaron a circular pues le lleva 10 años y en aquel momento Sergio Mayer Mori tenía 17 años de edad, causando polémica en el medio de los espectáculos. Un año después los rumores se confirmarían pues la pareja anunció que esperaban a Mila, su hija.

Actualmente Sergio Mayer Mori regresó de España, para hacer frente a las acusaciones de su ex pareja y aseguró que resolverá todo por la vía legal, además de que se reencontró con su hija y compartió el momento.

