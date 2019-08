Sergio Mayer ¡EN DIVA! se presentó a los Premios Metro 2019 (FOTOS)

Sergio Mayer CON FALDA se presentó en los Premios Metro 2019 ¿Ridículo? (FOTOS)

El actor, cantante y diputado Sergio Mayer impactó con su extravagante look con el que se presentó en el recorrido de la alfombra azul de la ceremonia de los Premios Metro 2019.

Hay que destacar que Sergio Mayer de forma muy particular se unió al llamado de miles de mujeres que han alzado la voz en contra de la violencia de la que han sido víctimas, pues asistió a los Premios Metropolitanos de Teatro portado falda con la que robó la mirada de la prensa.

Mayer justificó su atuendo comentando que: “Es un tema de solidaridad, de apoyo, de respeto hacia la mujer y que quede claro que no por tener pantalones eres mejor o peor o ser humano y no por usar una falda también te haces menos o peor”.

El también productor completó su explicación argumentado: “Para mí la mujer siempre es lo más importante, vengo de una mujer, una mujer me dio la vida, mi esposa y mis hijas son mujeres y me debo a ellas y mi carrera depende de las mujeres, me parece tremendo lo que está pasando con las mujeres y tenemos que tener empatía y solidaridad con ellas”.

Sergio Mayer, quien es actualmente el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, en la Cámara de Diputados, señaló que esto no lo hace de broma: “esto lo hago por respeto, en homenaje y en honor a la mujer y que sepan que es solidaridad”.

Como suele pasar en estos casos, el famoso actor de la puesta en escena “Defendiendo al cavernícola” no se escapó de las críticas y burlas de los internautas, al grado de tacharlo de “ridículo”.

Algunos de los comentarios que recibió Mayer en redes sociales decían: “Vaya con la diva lo que hay que hacer para llamar la atención, ridículo, comes cuando hay y este es el presidente de cultura jajajaja a donde vamos a parar con esta transformación de cuarta”, “La igualdad nada tiene que ver con estas estupideces, pobre tipo no tiene ni idea de cómo demostrar equidad”, entre muchos otros.

Isabella Camil y Sergio Mayer

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Mayer asiste de esta forma a un evento formal, pues en mayo pasado eligió una guayabera y una falda larga como su outfit para desfilar por la alfombra roja de los Premios Platino, celebrados en Xcaret, Quintana Roo.

