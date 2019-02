Días atrás salió a la luz un video que dejó en el ojo del huracán a Sergio Goyri de 62 años, pues se puede ver al actor conviviendo con unos amigos, al mismo tiempo que saca a colación el tema de la nominación al Oscar en la terna por ‘Mejor Actriz’ a Yalitza Aparicio, por su participación en la película ‘Roma’ del director mexicano Alfonso Cuarón.

Sergio Goyri se va a los golpes contra su novia por filtrar video de Yalitza Aparicio (VIDEO)

La grabación fue filtrada por la mismísima novia de Goyri, Lupita Arreola, en sus redes sociales sin pensar en las consecuencias que éste traería, ya que se logra escuchar claramente al actor tachando de ‘p&nch3 india’ a Yalitzia y en total desacuerdo con su nominación al Oscar.

VIDEO DE SERGIO GOYRI

QUIZÁ TE INTERESE: Damaris Rojas habla sobre el abuso sexual que vivió en programa de TV Azteca (VIDEO)

Al respecto, una revista de circulación nacional platicó con una persona cercana a Sergio Goyri, quien expuso que entre su ataque de furia estuvo a punto de agarrar a golpes a su pareja.

Sergio Goyri se va a los golpes contra su novia por filtrar video de Yalitza Aparicio (VIDEO)

ENTREVISTA CON SERGIO GOYRI

-Cuéntanos, ¿qué pasó con Sergio luego de que salió el video a la luz pública?

“Él no tenía ni idea de lo que pasó, de hecho estaba en su casa del Ajusco junto a su novia, Lupita, cuando varios medios de comunicación le empezaron a llamar para pedirle una explicación. No sabes cómo se puso cuando vio que su novia cometió el error de subir ese video a la red y empezó la avalancha de comentarios acusándolo de racista y misógino”.

-¿Sabes qué pasó entre ellos?

“Se le fue encima a Lupita, comenzó a zarandearla del brazo, estaba fuera de sí. Casi la golpea, le dijo que era una estúpida y que con eso acabaría con su carrera”.

-Sabemos que tiene un carácter explosivo...

“Sí, fama que se ha ganado a pulso. Recuerden que hace años le rompió la nariz a su ex, Telly Filippini, y aunque su aún esposa interpuso una denuncia, éste movió sus influencias para que no trascendiera, de ahí se dio la separación entre ellos. Cuando a Sergio no le parece algo, se pone como fiera”.

Sergio Goyri se va a los golpes contra su novia por filtrar video de Yalitza Aparicio (VIDEO)

-¿Qué le dijo Lupita?

“Le pidió perdón casi de rodillas, no paraba de llorar. Ella está muy enamorada de él, además de que tenía aspiraciones de ser actriz, pero Sergio le gritó que dejara de subir tonterías a sus redes sociales y que cerrara su cuenta de Instagram. A como lo conozco, no sé cómo se contuvo”.

-¿Luego qué hizo?

“Le dijo que lo iban a arreglar de inmediato, por eso grabó un video para ofrecer disculpas, pero todos sabemos que Sergio sí es racista y hasta misógino”.

-Pero se disculpó y dijo que estaba arrepentido...

“No tenía de otra, pero lo que dijo de Yalitza le salió desde dentro del alma y para nada está arrepentido. Estaba en negociaciones en Televisa para hacer una serie de El maleficio, y gracias a sus comentarios lo sacaron del proyecto”.

Sergio Goyri se va a los golpes contra su novia por filtrar video de Yalitza Aparicio (VIDEO)

ENTREVISTA CON LUPITA ARREOLA

-Lupita, ¿qué pasó después del video que subiste en las redes?

“Antes que nada, una disculpa a Sergio, quien es mi pareja. Estaba grabando un video y no me percaté de lo que estaba diciendo. Ese comentario no lo hizo en plan racista, él es un gran ser humano, un gran caballero y tenemos planes de boda”.

-¿Te reclamó?

“Se molestó y me regañó. Me pidió que tuviera cuidado con lo que subo a las redes sociales. Respetamos el trabajo de Yalitza y cualquier mujer quisiera estar en sus zapatos”.

-¿Por qué subiste el video?

“La verdad no me di cuenta”.

-Pero en el video, Isaura Espinoza te pide no publicarlo...

“Se me patinó ”, finalizó.

Sergio Goyri se va a los golpes contra su novia por filtrar video de Yalitza Aparicio (VIDEO)