Sergio Goyri pide una disculpa pública a Yalitza Aparicio

Las críticas y señalamientos que han dirigido a Sergio Goyri, luego de que este arremetiera e insultará a la galardonada Yalitza Aparicio, no han perdonado al actor, por lo que Goyri rápidamente se dio a la tarea de enmendar el terrible error cometido.

Recientemente, se filtró un vídeo en el que aparece Sergio Goyri lanzando maldiciones e insultos a la galardonada actriz, Yalitza Aparicio. Este suceso no solo ofendió a la oaxaqueña, sino que miles de seguidores volcaron su ira en contra del actor por su pésima actuación.

Ante esta situación, Sergio Goryri salió a dar la cara y utilizo sus redes sociales para difundir publicamente una sentida y sincera disculpa por el comportamiento ruin que tuvó.

“Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, le pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a todas las personas que se sintieron ofendidas con mi comentario, fue sin ningún dolo de verdad, se los puedo jurar, sin ningún dolo de hacer escarnio de nada, al contrario, me parece, loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos, y una disculpa muy grande para todos, me siento muy avergonzado”, agregó.