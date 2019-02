¿Sergio Goyri canceló su boda tras filtrarse video contra Yalitza?

Después de la polémica que se ha desatado por el vídeo donde Sergio Goyri insulta cruelmente a Yalitza Aparicio y la llama despectivamente “ india", comenzaron a circular rumores de que los planes de su boda quedaban cancelados.

Ante los rumores la empresaria Lupita Arreola ha hablado, pues ella fue la que filtró la grabación a las redes sociales, primeramente ha expuesto que no fue su intención exponer a su pareja sentimental, también explicó que todo lo ocurrido no fue con ninguna intención de ofender a Yalitza Aparicio y simplemente se trató de una plática entre amigos.}

"No fue con ninguna intención mala, ni dolo, ni nada y merece nuestros respetos. La gente que opina merece todo nuestro respeto del mundo y sobretodo la cuestión de televisión, cine y películas, pues igual.”

Lupita dejó en claro que el incidente no perjudicó la relación que tiene con Sergio Goyri, por lo que sus planes de boda siguen en pie, además señaló de “mala onda” a quienes compartieron el vídeo con la intención de afectarlos.

"Se me hace mala onda la gente que tomó el vídeo y la forma en que lo están tornando, porque no es así, no afecta para nada mi relación con Sergio.