Sergio Corona prepara libro Autobiográfico

Sergio Corona es uno de los actores más longevos que hay en México, y cuenta con 75 años de trayectoria en el mundo del espectáculo nacional, por lo que es normal que quieran hacer una historia sobre su vida, como ha pasado con otros actores.

En ese sentido, en un encuentro con la prensa, el famoso dijo que aprovechó la pandemia para escribir sus memorias.

Sergio Corona, quien se hizo tendencia tras la muerte de Vicente Fernández a los 81 años, recibió el reconocimiento por la Asociación Nacional de Actores, por su trayectoria, la cual plasmará en un libro.

De acuerdo con lo dicho por TV Notas, el actor que cuenta con más de 20 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, trabajó en un libro de sus memorias durante la pandemia, ya que la situación sanitaria le dio la oportunidad de concentrarse.

“A mediados de la pandemia, estaba encerrado en mi casa y fue cuando decidí escribirlo. He recordado muchas cosas que, si no me siento a concentrarme, la verdad no las recuerdo. Son varias vidas”, señaló.