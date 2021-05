¿Sergio Basteri tiene un contrato discográfico con Warner Music Group?

Sergio Basteri tuvo una pequeña mención durante el último capítulo de Luis Miguel: La Serie, donde se habla de un supuesto contrato discográfico con Warner Music Group, misma disquera de su hermano mayor.

Fans de Luis Miguel: La Serie han visto por varios capítulos al pequeño Sergio dando pequeños pasos en la industria musical, impulsado por su abuela paterna Matilde, y en contra de los deseos del cantante mexicano.

En el episodio del 23 de mayo, Luis Miguel cedió a las exigencias de su abuela para apoyar la carrera musical de Sergio para evitar que hablara con la prensa sobre su madre desaparecida, Marcela Basteri.

En la serie de Netflix se menciona como el pequeño Sergio ha firmado un contrato discográfico con Warner Music Group para debutar como solista, pero hasta cumplir la mayoría de edad comenzaría su carrera.

¿Sergio Basteri tiene un contrato con Warner Music?

Axel Llunas interpreta a Sergio en Luis Miguel: La Serie

Pese a lo mencionado en Luis Miguel: La Serie, no existe ningún registro de un contrato entre Sergio Basteri y Warner Music Group, y de acuerdo a los informes obtenidos por La Verdad Noticias, tampoco hay detalles de una reunión entre el joven y la disquera.

El hermano menor de Luis Miguel, incluso estuvo distanciado del cantante una vez que llegó a los 18 años de edad, y ha estado alejado del medio del espectáculo y la música. Se conoce muy poco de su vida personal y profesional en la actualidad.

Sergio Basteri en la actualidad

Sergio en la actualidad, aún no retoma una buena relación con Luis Miguel

Al alejarse de sus hermanos, el joven acudió a la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara, y trabajó como cocinero durante un tiempo. Actualmente el hermano del cantante tiene 34 años de edad y radica en España.

Debido a su demandante carrera musical, Luis Miguel no pasó mucho tiempo con él tras obtener su custodia, y lo dejó al cuidado del doctor Octavio Foncerrad, quien se mudó a Boston con el joven cuando quiso continuar sus estudios.

“Le dije: 'Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho, para que no estuviera ahí en México, llevármelo a Boston, pero no como Alex, sino irnos ahí, que viva'. Me lo llevé", dijo Octavio Foncerrada a Ventaneando.

Luis Miguel y Sergio Basteri continúan distanciados; de acuerdo a fuentes cercanas a los hermanos, ninguno de ellos ha intentado retomar la relación, aunque Alex y “El Sol de México” están en mejores términos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.