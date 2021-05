Sergio Andrade y Pati Chapoy fueron amantes. ¿Hubo nexos con el clan Andrade?

Sergio Andrade y Pati Chapoy pasaron presuntamente del amor al odio, pues mucho se rumora del romance del productor con la icónica periodista de espectáculos, sin embargo, no hay algo precisamente confirmado por ambas partes.

De hecho, se cree que la propia periodista estuvo involucrada en el famoso “Clan Andrade” y que la periodista lo fue a visitar a Brasil cuando Sergio fue arrestado.

La líder de Ventaneando ha negado rotundamente que se le relacione con el polémico personaje, sin embargo, hay quienes dicen tener pruebas de que el romance verdaderamente existió.

Esto es lo que sabemos en La Verdad Noticias sobre el supuesto amorío de Sergio Andrade y Paty Chapoy.

Fue en el libro "Amarga seducción. La verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas" cuando El productor de Gloria Trevi, hizo confesiones sobre su presunto romance con La Chapoy.

Explícitamente la ex pareja de Gloria Trevi dijo lo siguiente:

"Me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresamos ya tarde”.