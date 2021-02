¿Sergio Andrade estará en la bioserie de Gloria Trevi?

La cantante mexicana Gloria Trevi causó gran furor entre sus fieles fanáticos al revelar nuevos detalles de su bioserie en Televisa, pero lo que llamó la atención fue dio a entender que Sergio Andrade, quien años atrás fuera su pareja y su manager, estaría en la historia.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Gloria Trevi fue cuestionada sobre si la trama de su bioserie incluirá a las personas que le hicieron daño, esto en referencia a Sergio Andrade, con quien protagonizó un fuerte escándalo del tipo sexual, mismo que la mantuvo en prisión durante varios años; esto fue lo que ella respondió.

“Tanto las personas que me dieron la vida, los que me enseñaron a creer en Dios, como los que me lastimaron, más bien. Sí, fueron varias personas”, declaró.

Gloria Trevi da más detalles de su bioserie en Televisa.

Se espera que la bioserie de Gloria Trevi sea estrenada en Televisa durante el 2022, esto debido a que Carla Estrada, la productora que estará a cargo del proyecto, se encuentra realizando la debida documentación para contar fielmente la historia de la famosa cantante.

“Llegó el momento no de mi verdad, porque lo que se va a presentar en la serie va a ser algo con documentos, con hechos, con testigos muy verdaderos, con fechas y todo”, añadió.

Gloria Trevi aseguró que no busca dar una imagen perfecta: “Yo no me quiero presentar como ‘Ay, la infalible Gloria Trevi que nunca se equivocó en algo’, sino como el ser humano que fue una niña que tuvo sueños, luchó por ellos, empezó a hacerlos realidad, se le convirtieron en pesadillas y que las cosas fueron aumentando de una manera dramática”.

Bioserie de Gloria Trevi busca ayudar a las personas

Finalmente, Gloria Trevi aseguró que sus fans verán en su bioserie lo que se vive debajo de los escenarios, aunque también mostrará cosas muy duras, pero sobre todo el momento en el que ella sale adelante y logra recuperar su felicidad; además, la cantante dijo que este proyecto está siendo realizado con mucho amor.

“Todo va a partir lo más posible del amor y tratando de que esto ayude a otras personas. Porque también voy a contar la parte donde me levanto y donde llegamos hasta el día de hoy”, reveló Gloria Trevi ante las cámaras de ‘De Primera Mano’.

