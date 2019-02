Serán tres súper héroes quienes participaran en la entrega de Los Oscar 2019

La 91° edición de los premios Oscar está muy próxima a su entrega, y, aunque aún no cuenta con un anfitrión oficial, esta ha prometido estar llena de sorpresas, empezando con la noticia de que el Universo Marvel estará presente en la presentación de la estatuilla dorada con tres de sus integrantes.

Capitan america, Valkyria y Capitana Marvel serán la sorpresa

Se especula que esta nueva edición, será totalmente diferente a las de los años anteriores y uno de los grandes cambios es la falta de anfitrión para su presentación.

No obstante a este "gran inconveniente", los premios seguirán siendo entregados por celebridades de Hollywood y ya se han dado a conocer los primeros nombres de los elegidos.

Universo Marvel ha estado muy presente en la industria cinematográfica, es por ello que serán parte fundamental de esta edición de Los Oscar 2019. Empezando por la cinta Black Panther, la cual ya cuenta con siete nominaciones 'Mejor película', 'Mejor música original', 'Mejor canción original', 'Mejor diseño de producción', 'Mejor vestuario', 'Mejor montaje de sonido' y 'Mejor mezcla de sonido'.

Sin embargo, este no es el único motivo por el cual Marvel denostará su protagonismo, si no que serán, Chris Evans (Capitán América), Tessa Thompson (Valkyria) y Brie Larson (Capitana Marvel) los elegidos para entregar la estatuilla dorada a los galardonados de una nueva categoria la cual aún no se ha revelado.