¿Será campeón? Aczino a la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos

¡Regresa a la batalla! Azcino anunció su vuelta al freestyle y participación en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. El mexicano avisó de su decisión en "Don Cheto al Aire" y posteriormente en redes sociales publicó una imagen con la corta grase "Estoy de regreso".

“Voy a volver a esta Internacional, voy a competir por el bicampeonato", dijo Aczino

"Más que nada por eso, no me siento en mi nivel más temible, más fino, no me siento para nada como otros años que me he preparado", explicó.

¿Aczino será campeón?

Y agregó que "me puse a pensar y no quiero perder el bicampeonato sin competirlo. Si lo pierdo quiero que me lo arrebaten de las manos, que estemos en el escenario y que combatamos cara a cara. Yo quiero ir por él", dijo el freestyler.

Con esto, la Final Internacional del 12 de diciembre tiene confirmado a Bnet, Valles-T, Aczino, Acertijo, SNK, Rapder, Éxodo Lirical, Skone, Yartzi, Elevn, Stick, Minos y Shield Masters.

Aczino en la FMS

Cabe recordar que la última competición oficial de Aczino fue la FMS Internacional, donde se consagró campeón tras vencer a Chuty. Tras la pandemia y bajar de múltiples competencias, el mexicano regresa inspirado para lograr un histórico e inédito bicampeonato en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

