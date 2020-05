“Ser padre no estaba en mis planes”: la polémica confesión de Eugenio Derbez

Hemos visto que Eugenio Derbez sea un invitado muy especial en los diferentes programas y proyectos de sus hijos, puesto que el actor ha sido entrevistado por José Eduardo, Vadhir y ahora le tocó turno a Aislinn, quien logró hacer que su padre revele algunos de los detalles más polémicos de su vida.

Recordemos que hace unos días Aislinn Derbez anunció que estaría trabajando en un nuevo podcast llamado “la magia del caos”, donde la actriz ha revelado algunos detalles sobre su relación con Mauricio Ochmann.

Y ahora logró causar un gran escándalo al entrevistar a su padre Eugenio Derbez, a quien le preguntó sobre cómo se sintió al enterarse que sería padre por primera vez, a lo que el actor respondió de una manera totalmente sorprendente, pues reconoció que ser padre no estaba entre sus planes.

“Yo tenía como muchos sueños que alcanzar, yo tenía muchas metas que lograr y como que la paternidad de repente no estaba mucho entre mis planes, entonces cuando recibo la noticia la primera reacción que tuve fue de shock”

Fueron parte de las declaraciones del actor en una de las entrevistas más sinceras y emotivas junto a su hija Aislinn Derbez, quien también confesó que su madre en varias ocasiones trató de ponerla en contra de él.

“Cuando mi mamá se enojaba muchísimo contigo estaba así de ‘es que no lo soporto’, y me decía ‘tu papá no quería que yo te tuviera’ y yo por dentro decía: pues claro, que tiene de malo que no me quisiera, tenía su propia vida si no me conocía por que me va a querer”

Eugenio Derbez y sus polémicas confesiones

Como era de esperarse esta entrevista entre Aislinn y su padre Eugenio Derbez ya lleva más de 600,000 mil reproducciones en Instagram, y miles de comentarios donde los usuarios han felicitado a la actriz por su forma tan honesta y fluida de entrevistar al cómico.

Cabe mencionar que Eugenio Derbez se convirtió en padre desde los 23 años de edad, razón por la cual el actor se enfrentó a diferentes problemas tanto a nivel personal como profesional. Una excelente historia que ahora conocemos gracias a Aislinn Derbez.