Sensual hija del Buki se lanza como solista a sus 22 años

La sensual hija de Marco Antonio Solís arranca su carrera como solista, pues con 22 años admite que dar el salto no fue sencillo, pues durante el proceso muchas veces vinieron a ella miedos e inseguridades de no llegar a cumplir con las expectativas del público al ser la hija del famoso cantante.

Es por eso que Inmersa en la música desde pequeña y con una figura de la talla de Marco Antonio Solís como su padre, era de esperarse que no pasara mucho tiempo para que Marla Solís decidiera seguir sus pasos y adentrarse en la música, y así lo hizo cuando durante la pandemia decidió arrancar su carrera como solista.

“Me decidí en los tiempos de la cuarentena, cuando estábamos todos encerrados y no podíamos tener conexiones humanas como las teníamos, que para mí son lo más importante y valioso, el estar presente con las personas que amamos, entonces, en esos momentos me puse a escribir y a producir mucho y para mí fue mi medicina y mi santuario”, recordó la bella Marla Solís en entrevista.

El talento de Marla Solís

La cantante de 22 años admite que dar el salto no fue sencillo, pues durante el proceso muchas veces vinieron a ella miedos e inseguridades de no llegar a cumplir con las expectativas del público al ser la hija de El Buki, pero fue el mismo intérprete de Si no te hubieras ido quien motivó a su hija, recordándole que lo único relevante era que ella confiara en su arte y disfrutara el camino.

“Yo dudaba mucho, tenía miedo de las expectativas que tenían de mí o de las ideas que se habían formado sin conocer mi estilo y me sentí muy frustrada, pero supe que tenía que seguir el camino de mi corazón y forjar mi propio rumbo con pasos firmes”.

Para ese momento ya tenía muchas canciones listas y ahí supe que ya no había espacio para dudas y que tenía que escoger entre el miedo o el amor, y escogí lo segundo”, compartió emocionada la famosa hija de Marco Antonio Solís.

El homenaje de Marla a su padre

Hay que destacar que al día de hoy, Mar (nombre artístico) ha sorprendido a su público con el lanzamiento de sencillos como Quédate y Calavera, pero dado a que su padre ha sido siempre aquella figura que ha impulsado sus sueños y a la admiración que siente por él, quiso que su siguiente canción fuera Más que tu amiga, el éxito que el cantante de 62 años grabó en 2003, obsequiándole su propia versión, ya disponible en plataformas, para rendirle un pequeño homenaje.

“Lo vi como una gran idea para honrarlo y para mí fue un gran honor hacérsela, no le dije hasta que ya estaba todo listo, ya cuando teníamos el video y todo, y estaba súper nerviosa de enseñarle porque es una canción muy importante y no quería decepcionarlo, ¡pero le encantó!, me dijo que era uno de los homenajes más lindos que alguien le había hecho y me sentí muy feliz”, contó la hija de Marco Antonio Solís.

Más allá de considerar su grandeza como una sombra para forjar su propio futuro en la música, ve a su padre como el mejor ejemplo a seguir para continuar creciendo como cantante y como persona, y por ello asegura seguir cada uno de sus consejos al pie de la letra.

“Mi papá es mi gran inspiración, mi motor de vida, un ser humano muy noble que me nutre con sus palabras, con sus consejos y con su amor cada día, y me siento muy afortunada de tener su guía y ver cómo cada obstáculo que él ha tenido en su carrera lo ha sobrepasado con mucha valentía, es muy fuerte”.

“Él siempre ha respetado mi forma de crear y de ser y me ha recordado la importancia de la disciplina, de ser constante y consistente con lo que hago, ser paciente y siempre hacer lo que hago con mucho amor y sobre todo que lo disfrute, porque de eso se trata”, destacó.

Cabe destacar que en 2023 saldrá su primer disco con varios ritmos, pues quiere probar de todo, influenciada por artistas que la han inspirado como Beyoncé, Juan Luis Guerra y Rosalía.

