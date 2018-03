Sensual entrenamiento de Khloe Kardashian y su campeón de NBA

Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Toda una revolución en redes y todo debido al sensual entrenamiento de Khloe Kardashian y su campeón NBA, Tristan Thompson, compañero de la estrella LeBron James en los Clevelands Cavaliers. La menor de las mediáticas hermanas Kardashians, armó una revolución al subir los videos de la rutina de entrenamientos que realiza para mantenerse en forma junto a Tristan Thompson. Fue a través de sus cuentas en Instagram y en Snapchat que dejó ver a sus seguidores como es que ella es la que comanda los ejercicios y no su pareja, figura de la NBA (campeón la pasada temporada y en la que acaba de finalizar cayó en la final ante los Golden State de Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant). Abdominales, bíceps, tríceps y cuádriceps son los principales músculos que trabaja la pareja durante esta ardua rutina. Cabe recordar que esta no es la primera pareja famosa que tiene la celebrity estadounidense. Durante 2009 y 2013 fue la esposa del ex Los Ángeles Lakers Lamar Odom, de quien se divorció formalmente en 2016, y tuvo un breve romance con la estrella de los Houston Rockets James Harden.

