Señalan de machista a Shakira, tras fuertes indirectas a Clara Chía en su canción

Shakira es fuertemente criticada por su indirectas a Clara Chía.

La canción de Shakira y Bizarrap ha desatado gran debate en redes sociales, pues aunque muchos aplauden en ingenio y talento de la cantante colombiana, otros aseguran que el tema es “machista”, y denigra la integridad de Clara Chía, la nueva novia de Piqué.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Shakira, no solo lanzó fuertes indirectas contra Piqué, sino que arremetió contra Clara Chía, la actual novia del futbolista y con quién le habría sido infiel.

Recordemos que Shakira en varias estrofas de su canción, se comparó con la novia de Piqué, asegurando que es más valiosa que la joven, que ha sido fuertemente criticada en redes.

Señalan a Shakira de “machista” por comentarios contra Clara Chía

Aseguran que Shakira tuvo actitud "machista" contra Clara Chía.

Ante el gran debate que se ha generado en redes sociales por la canción de Shakira y Bizarrap, la activista Noor Ammar Lamarty, analizó el nuevo tema de la colombiana, asegurando que “denigra” a Clara Chía.

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de “cambiar un Rolex por un Casio”. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse” dijo.

De igual forma, se pronunció sobre la frase de Shakira, donde asegura que las mujeres “facturan”, resaltando que “el dinero no compra la estabilidad emocional”.

Por último, dejó en claro que es muy peligroso, que Shakira con millones de seguidores, exponga a Clara Chía, ante las fuertes críticas que la novia de Piqué ahora enfrenta.

A los comentarios de la activista, se han unido la de varios cibernautas, que lanzan fuertes criticas a la cantante.

¿Qué a pasado entre Piqué y Shakira?

¿Qué ha pasado entre Shakira y Piqué?

Tras las fuertes indirectas de la cantante Shakira a Piqué y Clara Chía Martín, se ha comenzado a especular sobre una posible demanda, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado.

Cabe resaltar que Shakira y Piqué habría firmado una acuerdo sobre su separación y la custodia de sus hijos, el cual podría tener modificaciones.

