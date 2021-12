Señalan a Toni Costa de quitarle ‘likes’ a Adamari López

Toni Costa señalado en redes sociales

Seguidores de Adamari López acusan a Toni Costa de quitarle ‘likes’ a las publicaciones de su ex, por lo que furioso contesta.

Toni Costa y Adamary López estuvieron envueltos en escándalos, luego de darse a conocer su separación y poco después ante los rumores de una reconciliación.

Recordemos que recientemente Adamari López se reencontró con Toni Costa bailando en un escenario, aunque la actriz aseguró que ya no había probabilidades de reconciliación.

Sin embargo, los famosos aseguraron que habían decidido separarse en ‘buenos términos’, por lo que continuaban llevándose bien; especialmente por su hija.

¿Por qué terminaron Toni y Adamari?

La pareja se separo en buenas condiciones

En La Verdad Noticias te contamos con anterioridad que Toni Costa y la famosa Amadari López se separaron y lo hicieron de forma mediática y en medio de rumores de infidelidad.

Durante algunos meses sus fanáticos afirmaban que regresarían, pues se les veía indecisos con respecto de continuar o no su relación.

No obstante, finalmente decidieron separarse; aunque por el bien de su familia acordaron que continuarían llevándose bien.

Toni Costa señalado en redes sociales

Usuarios en redes sociales acusan a Toni Costa

A pesar de llevar una supuesta buena relación, usuarios en redes sociales afirman que el bailarín Toni Costa, está en contra de su ex y le ha quitado ‘like a sus publicaciones’.

Ante esto, él no se quedó callado y respondió de una forma bastante contundente y visiblemente enojado.

El famoso mantiene a sus seguidores al tanto de su día a día por medio de redes sociales, donde publica fotos y videos constantemente.

Fue de ese modo que en una de las recientes publicaciones del español, una usuaria no dudó en recalcar eso; además de recordarle que ella sí le da “me gusta” a las fotos de él.

“Toni Costa, ¿Por qué le sacaste los likes de algunas fotos del Instagram de Adamari López? Y es en la mayoría de las fotos. Que feo eso, si ella le pone like a las tuyas”

Por su parte, Toni Costa enfurecido respondió a esta seguidora, de una forma bastante contundente.

“Eso es totalmente mentira. Será su retorcida imaginación, porque no sé de dónde has sacado eso. Deje el chisme que no le pega, señora”

Ante el señalamiento de los fanáticos a Toni Costa, la también famosa Adamari López no ha hecho declaraciones al respecto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.