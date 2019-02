Seltzer, un artista que está desplegando talento por dos vías

Marcelo García comenzó a dibujar antes de a prender a escribir, siendo uno de los artistas visuales de México más destacados de la actualidad, pero también es un talentoso compositor e intérprete.

Seltzer, quien se presentará este viernes 1 de marzo en el Centro Cultural Dante, considera que la clave del éxito está en nunca rendirse y siempre hacer las cosas de corazón, ya que haciéndolo así te llegarán las oportunidades simplemente por estar siempre en el camino siguiendo creando todos los días.

Marcelo nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde desde pequeño fue despertando el interés por el arte y la música.

¿Cuánto tiempo tardaste en lograr tu propio estilo?

Creo que me ha tomado toda la vida para llegar a este estilo de caricatura, que de repente se dio, que la gente me diga que mi trabajo es muy identificable.

¿Hay algún trabajo del que estés muy orgulloso?

Creo que el video que se llama ‘El Comienzo’, aún no sé cómo le hice, me tomo tres meses, luego me contactó una persona de Los Angeles para un proyecto de animación y se sorprendió cuando supo que lo hice solo, señalándome que proyectos así les toma a ellos hasta 8 meses y con hasta 5 dibujantes.

Seltzer ha lanzado tres materiales de estudio, Fenómeno de Astronautas (2010), Puertas Dentro de Puertas (2014) y Universopolis (2017).

¿Qué proyecto has desarrollado recientemente?

Te voy a platicar algo que era secreto, yo hice todo el arte del Festival Machaca de Monterrey, creando personajes que el Machaca ya está compartiendo y gente me empezó a escribir preguntándome ‘¿o te están robando o tú lo estás haciendo?’ y les respondía ‘Sí, yo lo estoy haciendo’, jajaja, estoy súper feliz de ese proyecto.

¿Te consideras un dibujante compulsivo?

Todo el tiempo estoy creando personajes nuevos, está bien raro eso, sí y de pronto ya me aburre el pasado voy por otro y ese es el que le gusta a la gente pero ya como a mí no me gusta hago otros nuevos, ¿Sabes?, pero creo que sí soy dibujante compulsivo.

¿Cómo combinas los trazos con la música?

Hay una dualidad bien rara, siempre estoy pensando ‘ya, nomás el dibujo’ y luego de repente la música me vuelve a llamar. En la parte del arte creo que los sueños son mí fuente, muchas ideas me llegan a través de los sueños.

Ricardo D. Pat