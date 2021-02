Selena Gomez se posiciona en Billboard con su éxito en español ‘Baila Conmigo’

El último sencillo en español de Selena Gomez, "Baila Conmigo", en colaboración con Rauw Alejandro, encabezó la lista de la canción más escuchada de Billboard, a dos días del lanzamiento del videoclip.

Los fanáticos de la música votaron en una encuesta publicada el viernes en Billboard, eligiendo la sensual canción de reggaetón de la pareja como su nuevo lanzamiento musical favorito de fin de semana pasada.

"Baila Conmigo" de Selena Gomez y Rauw Alejandro obtuvo casi el 78% de los votos, superando la nueva música de Weezer (OK Human), Maluma (# 7DJ), Eric Church ("Heart on Fire"), Lil Durk con Lil Baby ("Finesse Out the Gang Way ") y otros.

La canción producida por Tainy, que se traduce como "Dance With Me", llegó dos semanas después de "De Una Vez", una canción pop rítmica sobre curación y autoestima. Fue el primer sencillo en español de la cantante en más de una década.

Ambas canciones aparecerán en el EP en español de Selena Gomez, que llevará por nombre “Revelación” y cuyo lanzamiento está programado para el 12 de marzo.

El segundo lugar en el recuento de la semana pasada con el 9% de los votos fue la categoría "otros", seguida por el último álbum de Weezer, OK Human, en tercer lugar con casi el 5% de los votos.

"OK Human se hizo en un momento en que los humanos tocar instrumentos eran cosa del pasado", tuiteó la banda de rock a mediados de enero al anunciar su decimocuarto álbum.

Selena Gomez estrena videoclip de "Baila Conmigo".

Selena Gomez rompe en YouTube

Con un look fresco, Selena Gómez estrenó el video musical de la canción "Baila conmigo", tema completamente en español y ritmos latinos interpretado al lado de Rauw Alejandro y que fue presentada durante la madrugada del pasado viernes.

En el clip, dirigido por el cineasta brasileño Fernando Nogari, resaltan los paisajes de playa, donde dos enamorados son los principales protagonistas de la historia.

El tema "Baila Conmigo" de Selena Gomez causó sensación en redes sociales, ya que tanto la cantante como Rauw Alejandro, demuestran su talento para cantar y bailar con una canción por demás pegajosa.

