Selena, la serie: Así fue el primer encuentro de Beyonce con Selena Quintanilla

“Selena, la serie” estrenó su segunda temporada en Netflix con una sorpresa inesperada pues mostró el momento en que Beyoncé y Selena Quintanilla, dos grandes de la música, se conocieron.

No es un hecho muy conocido por los fanáticos de ambas, pero las estrellas tuvieron un inesperado y emotivo encuentro lejos de las cámaras y los escenarios cuando Beyoncé era adolescente y Selena aún no ganaba su premio Grammy.

El encuentro fue presentado en “Lo más bello”, el capítulo seis de la segunda temporada en Netflix, pero los detalles ya los había revelado la propia Beyonce, y te los presentamos en La Verdad Noticias.

"Selena, la serie" muestra encuentro de Beyonce y Selena

Beyonce en la serie de Netflix sobre Selena Quintanilla

Durante una entrevista para MTV, Beyoncé reveló que era admiradora de la “Reina del Tex-Mex”, quien murió en 1995, e incluso tuvo la oportunidad de conocerla años antes de su propio salto a la fama.

"Conocí a Selena en Galería Mall (en Houston), pero no dije mucho porque yo no era famosa entonces. Sólo la vi y le dije: 'Hola' y seguí mi camino", comentó la intérprete de “Crazy in love”.

Beyoncé aseguró que su encuentro fue breve aunque emotivo, pues al ser admiradora de Selena Quintanilla y su música no supo cómo reaccionar al tenerla frente a ella.

"Definitivamente por crecer en Houston la escuchaba en radio. Y escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que cantaba, me ayudó mucho en el estudio. Pensé que era una leyenda y la admiro", explicó.

Desafortunadamente para la estrella de Destiny's child, Selena Quintanilla falleció antes del salto a la fama de Beyoncé por lo que nunca pudieron colaborar, pero puede revivir el legado musical y vida de la latina en su nueva serie biográfica.

Todos los episodios de “Selena, la serie” están disponibles en Netflix; en la segunda temporada puedes ver el encuentro de Selena Quintanilla con Beyoncé en un centro comercial de Texas.

