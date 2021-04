Selena Quintanilla: ¿Qué fue de Yolanda Saldívar, a 26 años del homicidio?

Selena Quintanilla, “La reina del Tex Mex” fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, quien fue una de las amigas de la fallecida cantante. Aquella tragedia marcó la vida de sus familiares y por supuesto de los fans.

Saldívar, era la asistente personal de la cantante, además era la fundadora y presidenta de su club de fans y gerente de su marca, pero de un momento inesperado, la vida de la estrella se apagó por completo tras el asesinato.

La intérprete de “Como la flor” perdió la vida a los 23 años de edad en un hotel de la ciudad de Corpus Christi Texas tras recibir un balazo de un revólver calibre .38mm. El impacto de la bala fue a la altura del hombre inferior derecho, causando la muerte de la famosa.

La cantante perdió la vida el 31 de marzo de 1995

El trágico asesinato que causó la muerte de la famosa ocurrió en la habitación 158 del motel Days Inn durante la mañana. La intérprete de “Amor prohibido” comenzó desde muy pequeña su gran sueño de ser una famosa artista y fruto de su esfuerzo lo consiguió, inició su carrera en el grupo musical “Selena y Los Dinos”, pero con el paso de los años se le conoció por su nombre. Los gratos recuerdos que vivió con su familia, han sido compartidos a través de las redes sociales por sus diferentes clubs de fans.

¿Qué pasó con Yolanda Saldívar tras matar a Selena?

Saldívar no quería asesinar a la cantante

La ex presidente del club de fans, Yolanda Saldívar, se encerró en una camioneta por casi 10 horas tras haber dispirado a la cantante con una pistola, ella amanazaba con quitarse la vida con un arma de fuego, sostenía el arma en su mano y se apuntaba la cabeza, pues aseguró que su intención no fue matar a su amiga, pero tras el asesinato de Selena Quintanilla, fue condenada a cadena perpetua por asesinato el 24 de octubre de 1995.

Saldívar, declaró a las autoridades que ella quería dejar de trabajar con la cantante, pero las cosas se salieron de control y comenzaron a discutir. Tras sus declaraciones fue sentenciada a pasar el resto de su vida recluida en la Unidad de Mujeres de Mountain View, en Texas, pero en el 2014 intentó apelar su sentencia, debido a un estado deteriorado de salud, pero fue rechazada ya que no pudo comprobarlo.

Situación de Yolanda Saldívar en el 2020-2021

La asesina de la cantante se desempeña como conserje

Actualmente, Yolanda Saldívar está cumpliendo su condena a cadena perpetua, aunque han asegurado que podría hacer una petición de libertad condicional en el año 2025, cuando se cumplan 30 años de sentencia. Y es que, en aquella prisión femenina operada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas, ha recibido múltiples amenazas de muerte por otras presas, que son fans de la cantante Selena Quintanilla.

Debido a la situación en la que se encuentra, Saldívar cumple su condena en aislamiento, pues pasa 24 horas al día sola encerrada en su celda, sin tener ningún tipo de contacto con otras reclusas. La ex presidente del club de fans de la fallecida cantante, tiene derecho a un radio de transitores en la comisaría de la prisión, además puede recibir una visita de algún familiar o amigo por una hora durante cada semana.

La reclusa pasa sus noches en una celda de aproximadamente 3.5 x 2 metros. Sus actividades del día comienzan con un momento de esparcimiento, posteriormente comienza sus labores como conserje, al finalizar su trabajo regresa a su celda.

¿Yolanda Saldívar quedará en libertad?

Saldívar sigue cumpliendo su condena en prisión

Yolanda Saldívar lleva varios años tras las rejas, está condenada a cadena perpetua luego de ser declarada culpable por la muerte de la “Reina del Tex Mex” Selena Quintanilla. La ex presidente del club de fans de la fallecida artista ha cumplido 25 años en la cárcel.

Y es que, tras el asesinato de la cantante, Yolanda se declaró inocente, pero a pesar de sus declaraciones fue declarada culpable por las autoridades, la asesina tiene 60 años de edad, y debido a su edad, ha solicitado algunas apelaciones, pero no lo ha conseguido.

El medio Univisión, declaró que pese a su edad, tiene un trabajo como conserje, además de cumplir su castigo por haber asesinado a la cantante, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre las actividades que lleva a cabo la reclusa, pero las autoridades de la prisión, comentan que no representa un riesgo para ella, quien no ha resultado infectada por el virus COVID-19.

¿Cómo era la relación de Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar?

Yolanda y la cantante tenían una amistad

Durante una entrevista que concedió la periodista María Celeste Arrarás al programa “Suelta la sopa”, confesó que la cantante Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar tenían una intensa relación, pero aseguró que era completamente falso que existía una relación lésbica con la famosa, pues la periodista comentó que la relación de la artista se forjó con Saldívar, porque la aceptó sin cuestionar su vida pasada.

“Ellas tenían una relación intensa, y ahí pasaron cosas muy intensas, pero nada tiene que ver con que fueran lesbianas”.

La periodista comentó que considera que tenía una fijación con la intérprete de “Carcacha”, dijo que la reclusa es una persona que venía traumada de la vida, que siempre había sido rechazada y afectada por el mundo, era objeto de burlas y cuando conoció a la famosa encontró su definición en este mundo.

Y es que, la famosa y su ex presidente de club de fans eran amigas, pero la familia de la fallecida artista jamás pensó que Saldívar le quitara la vida a "La reina del Tex Mex", quien a 26 años de ser asesinada, su música sigue siendo escuchada por sus fans.

