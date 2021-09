Selena Quintanilla: La actriz Lucía Méndez le regaló un vestido

La "Reina del Tex-Mex" sigue siendo recordada por sus fans y por famosas del medio del espectáculo, pues Lucía Méndez compartió al programa de televisión "De primera mano" lo que hizo por la fallecida cantante Selena Quintanilla; la famosa le regaló un vestido.

Méndez recordó la historia de cómo fue que le obsequió un vestido cuando apareció en un comercial para un refresco. La cantante comentó que era su primer o segundo comercial con un refresco importante, pues Pedro Torres, ex esposo de Lucía le estaba haciendo el comercial.

En La Verdad Noticias te hemos compartido la verdad sobre el asesinato de Quintanilla, quien murió el 31 de marzo de 1995. De acuerdo a medios locales, la mañana de ese día, Yolanda Saldívar disparó un revólver calibre .38mm que dejó herida a la cantante.

Lucía Méndez le regaló un vestido a Selena Quintanilla

El ex esposo de Méndez quería un vestido bonito para Selena para aquel comercial de una bebida, pero la producción no quería gastar tanto, por lo que su ex le pidió a la famosa que le regalara uno de sus vestidos, incluso aquel vestido se lo había regalado su ex esposo.

Lucía Méndez recordó que Pedro le pidió prestado el vestido, pero luego le dijo que se lo regalara. La también actriz confesó que el vestido era en color rojo, era un Versace, uno de los que más le gustaba; la famosa expresó que no había ningún problema en regalarle aquel vestido a Selena.

Méndez también comentó que Quintanilla estuvo agradecida por lo que hizo la famosa, pues “la Reina del Tex-Mex” le reveló a Méndez que aquel vestido lo cuidaba y que lo guardaba como un recuerdo de uno de los comerciales de Quintanilla.

Durante la entrevista, Lucía comentó que tuvo una amistad bonita con Selena, Méndez aseguró que la cantante era muy sencilla y carismática y que cantaba hermoso. Por otro lado, comentó que lloró por la muerte de Selena ya que fue un momento muy triste.

¿Cuántos años tenía cuando murió Selena Quintanilla?

La cantante Quintanilla falleció en el año 1995

La famosa del Tex-Mex tenía tan solo 23 años de edad cuando perdió la vida. Su muerte conmocionó a sus fans, quienes lamentaron la partida de una de las grandes estrellas de la música, pero a pesar del tiempo de su ausencia, sigue siendo recordada por sus admiradores.

La fallecida cantante Selena Quintanilla dejó un legado en su familia, pues su hermano A.B Quintanilla destacó como productor de algunas bandas como Kumbia Kings. Mientras que su hermana Suzzette Quintanilla participó en una colección de maquillaje en honor a su hermana.

