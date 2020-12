Selena Quintanilla: La VERDADERA historia de su ASESINATO (FOTOS)

Selena Quintanilla: La VERDADERA historia de su ASESINATO

Selena Quintanilla era la Reina del TexMex, género musical que combina los ritmos populares de México y Texas (EE.UU.) y que definió su carrera iniciada cuando apenas tenía 10 años de edad

Según los medios locales después de una discusión, la mañana de aquel 31 de marzo, Saldívar disparó un revólver calibre .38mm que dejó herida de muerte a la cantante, como se determinó posteriormente en el juicio, en donde Saldívar declaró desde un principio que sí disparó en contra de su hija.

¿Qué pasó aquella mañana de marzo de 1995?

Hotel en donde asesinaron a Selena

El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla se dirigió en el auto de su esposo (Chris Pérez) al motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, para encontrarse con Yolanda Saldívar. Esta le había dicho que había sido violada en México y necesitaba atención médica.

La recogió y fueron a un hospital regional, donde los doctores descartaron que haya sido ultrajada. Ambas regresaron al motel discutiendo sobre la supuesta mentira, pues Selena había dejado de ir a su estudio de grabación para ayudar a su amiga.

La discusión pasó a tratarse de los estados financieros de las boutiques que Yolanda administraba y que pertenecían a Selena Quintanilla, pues la cantante sospechaba que su amiga le robaba dinero y le reclamó al respecto.

Otra de las imágenes en donde aparece la mano de Selena

El altercado se prolongó hasta que llegaron a la habitación 158 del Days Inn, donde Yolanda se defendió afirmando que la familia de la Reina del tex-mex estaba en su contra y era la artífice de esas acusaciones, Me dijo que su papá le había dicho que yo era una lesbiana. Me enojé y le dije que ya no quería trabajar para ella, le dijo Saldívar a su abogado Douglas Tinker al ser detenida.

Selena Quintanilla decidió retirarse de la habitación, pero Yolanda Saldívar se lo impidió. "Tomé el revólver de mi cartera y Selena empezó a caminar hacia la puerta que estaba abierta. Le disparé mientras caminaba hacia la puerta", confesó. Aún con vida, la cantante salió corriendo a pedir ayuda. En su huida, dejó caer su cartera con su celular, sus llaves y documentos. Finalmente, Selena cayó en la alfombra del vestíbulo principal.

La cantante de El chico del apartamento 512, fue encontrada por el paramédico Richard Fredrickson, quien aseguró en su declaración que encontró a Selena en el piso en posición fetal y ensangrentada del cuello a las rodillas.

El arma con la que mataron a Selena

TE PUEDE INTERESAR: Selena Quintanilla: Así fueron las últimas horas con vida antes de su asesinato

Cabe destacar que intérprete estadounidense falleció en el hospital. La bala provenía de un revólver Taurus modelo 85 y había traspasado la parte trasera de su hombro derecho, saliendo por su pecho. La autopsia confirmó que el transcurso de la bala cortó una arteria principal y quebró el lóbulo pulmonar derecho de Selena, lo que le causó hemorragias internas y externas.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.