Selena Quintanilla, La Serie. Historia, reparto, estrenos y más

La serie de Selena Quintanilla ha sido uno de los proyectos que dejó muy entusiasmados a los fans de la “Reina del Tex-Mex”. El proyecto se estrenó en la plataforma streaming de Netflix el 4 de diciembre del 2020. La serie inició en su primera temporada con 9 capítulos entre 32 y 40 minutos de duración.

Este interesante proyecto cuenta con el trabajo de Suzette Quintanilla, Abraham Quintanilla así como Moisés Zamora, quienes son los productores. En cada capítulo de la serie han plasmado los gratos recuerdos que vivió la cantante, pero los sueños de la famosa se derrumbaron tras el asesinato.

La “Reina del Tex Mex” Selena Quintanilla, fue una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Su carrera en la industria musical comenzó cuando era una niña, ella formó parte del grupo musical Los Dinos, pero un tragedia ocurrió; la famosa perdió la vida el 31 de marzo de 1995.

Serie de Selena Quintanilla en Netflix

En la primera temporada de la serie de Selena Quintanilla en Netflix, dieron a conocer los primeros años de la vida de la famosa, así como su llegada al estrellato.En el primer capítulo titulado “Un sueño” de la serie, dan a conocer cómo Abraham Quintanilla forma una banda con su familia, y junto con la cantante y sus dos hijos comienzan una gran aventura, donde se puede apreciar que la famosa tenía un gran talento desde su infancia.

Mientras que en “Dame un beso”, el hermano de Selena Quintanilla va en busca de un compositor, pero se lleva una gran decepción y comienza a componer sus propias canciones. De igual forma se puede apreciar en el capítulo “Y el premio es para…” que el sueño de la famosa se hizo realidad al ser nominada junto con Los Dinos en los Tejano Music Awards.

Pero en el último capítulo de la serie de Selena Quintanilla “Qué creías” dejó intrigados a los fanáticos, pues aparece Yolanda Saldívar, quien fue contratada para administrar el club de fans de la famosa. Tras el último episodio de la primera temporada se da a conocer un adelanto del romance que tuvo la cantante con Chris Pérez, ya que su hermano se dio cuenta que la artista estaba ocultando su noviazgo a su papá Abraham Quintanilla.

Reparto

El reparto de la serie de Selena Quintanilla está conformado por la actriz Christian Serratos, quien ha cautivado a los usuarios por el papel que ha interpretado de “La Reina del Tex Mex”. De igual forma los actores que forman parte de la primera temporada son: Seydi López, Ricardo Chavira, Noemí González y Gabriel Chavarria.

Christian Serratos interpreta a la cantante en la serie de Selena Quintanilla

Christian Serratos quien interpreta a Selena Quintanilla, se dio a conocer en la serie de Nickelodeon “Manual de supervivencia escolar de Ned”. La actriz estadounidense de 30 años de edad también ha dado a conocer su talento en la película “Crepúsculo”. Posteriormente en el 2014 se unió al proyecto “The Walking Dead”.

Gabriel Chavarria interpreta a A.B Quintanilla

Gabriel Chavarria como A.B. Quintanilla, es un actor hondureño-estadounidense, quien se dio a conocer por su participación en la película War for the Planet of the Apes de 2017, así como su personaje de Jacob Aguilar en la serie East Los High.

Ricardo Chavira interpreta al papá de Selena Quintanilla

Ricardo Chavira como Abraham Quintanilla, quien interpreta al papá de la cantante, es un actor estadounidense de 49 años de edad, quien ha participado en la serie “Esposas desesperadas”.

Noemí González interpreta a Suzette Quintanilla

Noemí González como Suzette Quintanilla, quien da vida a la hermana de la artista, es una actriz estadounidense de 28 años de edad, quien participó en la serie Hulu East Los High, de igual forma es conocida por haber interpretado a Mia Rosales en la telenovela The Young and the Restless.

Seydi López interpreta a la mamá de Selena Quintanilla

Mientras que Seydi López interpreta a Marcella Quintanilla, la madre de Selena Quintanilla, se ha dedicado al mundo de la actuación y también ha mostrado su faceta como directora. La actriz participó en la película "Mi vida loca".

Serie de Selena Quintanilla en Telemundo

"El secreto de Selena", la otra Serie de Selena Quintanilla

Además de la serie en Netflix y de la película protagonizada por Jennifer López, en el año de 2018 se dio a conocer el lanzamiento de "El secreto de Selena", aquella versión no autorizada está basada en el libro homónimo que publicó en 1997 la periodista María Celeste Arrarás.

La serie de Selena Quintanilla con 13 capítulos se estrenó en el mes de septiembre en México y el resto de Latinoamérica por el canal de cable TNT. Durante una entrevista, la periodista Arrarás quien es la guionista y productora ejecutiva de la mini serie, comentó que investigó ampliamente el homicidio de Selena Quintanilla, dando a conocer en los capítulos lo que pasó en los meses previos a su muerte.

Serie de Selena Quintanilla segunda temporada

Y es que, luego de un tiempo de espera, donde los fanáticos pudieron conocer más de la vida de la intérprete de “Como la flor” en su primera temporada el 4 de diciembre de 2020, por fin la página oficial de Netflix reveló que la segunda temporada de la serie de Selena Quintanilla se estrenará el próximo 4 de mayo, pues en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

En esta nueva temporada de la serie de Selena Quintanilla, se dará a conocer su romance con Chris Pérez, así como la tragedia que pasó con Yolanda Saldívar. Esta segunda temporada contará con 11 capítulos. La actriz Christian Serratos regresa con el personaje de Selena Quintanilla, así como los actores Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí González, Seydi López, Jessy Posey, Julio Macias y Natasha Pérez, quien interpretará a Yolanda Saldívar.

