Selena Quintanilla: El Funko Pop que todos quieren ¡Qué hermoso es!

Selena Quintanilla estrenará hoy su serie en Netflix y el público está muy emocionado por verla tanto que incluso la marca de juguetes Funko Pop se unió a esta celebración con tres diseños increíbles de la Reina del Texmex.

Funko Pop ha sabido cómo crecer su negocio ya que tiene figuras de todas las celebridades del momento y también de iconos de la música y la televisión que han quedado en nuestras memorias a través de los tiempos.

Selena Quintanilla se convierte en Funko

Es por eso que la hermosa y guapísima Selena Quintanilla no podía faltar entre las figuras coleccionables de Funko.

En Funko Pop puedes encontrar figuras de todo tipo, desde Pokemón, Harry Potter hasta los personajes de Friends, How I Met Your Mother y hasta de grupos musicales como BTS o Guns and Roses.

Selena Quintanilla: El Funko Pop que todos quieren

Selena Quintanilla se estrena en Netflix

La vida de Selena Quintanilla. Netflix anunció que el estreno de la serie será este viernes 4 de diciembre. La sinopsis de la misma detalla qué se va a encontrar el telespectador:

A medida que la cantante de Tex-Mex, Selena, crece y cumple sus sueños, ella y su familia deben tomar decisiones difíciles para aferrarse al amor y vivir de la música.

La estrella mexicoestadounidense fue asesinada cuando apenas contaba con 23 años y ha sido interpretada por Jennifer Lopez en una biopic de 1997 y por la actriz mexicana Maya Zapata, en la serie 'El secreto de Selena' (2018).

La primera biopic en formato serie basada en la vida de la popular cantante fallecida en el año 1995 finalmente podrá verse en la plataforma, porque debido a problemas legales entre un productor y la familia, parecía que su estreno iba a pausarse hasta nuevo aviso.

Ahora, Selena, en versión serie, cuenta con algunos detalles que podrían ser interesantes tomando en cuenta que la producción está a cargo prácticamente del círculo más íntimo de la cantante.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- Selena Quintanilla, la “Reina del Texmex”: Su ascenso a la fama y su muerte

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.