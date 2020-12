Selena: La Serie, una de las novedades en diciembre de Netflix

Para sus millones de fanáticos, Selena Quintanilla-Pérez no necesitaba apellido. La glamorosa ganadora del Grammy fue (y sigue siendo) simplemente "Selena". Pero, ¿cómo ascendió una nativa mexicana-estadounidense de Texas desde sus humildes comienzos hasta el estrellato del pop antes de ser asesinada en 1995?.

"Selena: La serie" va más allá de la película biográfica de 1997 (protagonizada por Jennifer Lopez) y relata el notable ascenso de la cantautora. Es un viaje que el creador y productor ejecutivo Moisés Zamora llama "una de las historias estadounidenses más importantes".

El estreno de “Selena: La serie” será el 4 de diciembre por Netflix y es descrita como un drama sobre Selena Quintanilla desde una joven talentosa hasta un fenómeno musical, con la ayuda de su familia.

Christian Serrato le dará vida a la famosa Selena Quintanilla.

Una estrella revolucionaria en la música tejana dominada por hombres, la cantante estaba a punto de cumplir 24 años en 1995 cuando un ex socio comercial le disparó fatalmente.

La serie de dos partes debuta el viernes con Christian Serratos ("The Walking Dead") como Selena y Gabriel Chavarria ("East Los Angeles") y Ricardo Chavira ("Desperate Housewives") entre los miembros del elenco.

El programa sigue a Selena, interpretado por Christian Serratos, y su familia mientras recorren el suroeste en la búsqueda del sueño americano.

"La Selena que conocemos es la que canta todas estas hermosas canciones icónicas", dice Serratos. "Pero está todo el trabajo duro que vino antes, y eso es lo que vamos a ver". Piense: largos días en la carretera y actuaciones en lugares pequeños.

Otros estrenos a parte de Selena: La serie

Shameless

La undécima y última temporada del drama de Showtime "Shameless" debuta a las 9 pm EST el domingo, entretejiendo la pandemia, la gentrificación urbana y las presiones personales en las vidas de los Gallaghers del South Side de Chicago.

El anciano patriarca Frank (William H. Macy) se enfrenta a las víctimas del abuso de alcohol y drogas durante mucho tiempo, mientras que Ian y Mickey (Cameron Monaghan, Noel Fisher) luchan como recién casados. Deb (Emma Kenney) está lista para darlo todo por la maternidad soltera y Carl (Ethan Cutkosky) siente lo mismo sobre su incipiente carrera policial.

A suitable boy

Dos respetados veteranos están detrás de “A suitable boy” una serie limitada dirigida por la cineasta Mira Nair ("Monsoon Wedding", "The Namesake") y escrita por Andrew Davies ("Pride and Prejudice", "House of Cards").

Una adaptación de la novela de más de 1.300 páginas de Vikram Seth del mismo nombre, la década de 1950, el drama ambientado en la India gira en torno a un estudiante universitario que está dando forma a su identidad mientras su país recién independizado hace lo mismo.

El elenco principal, totalmente indio, incluye a Tabu ("El tocayo", "La vida de Pi") y Tanya Maniktala. La serie se estrena el 7 de diciembre en Acorn TV.

Shawn Mendes: In Wonder

Shawn Mendes lanzó su álbum debut en 2015 y lanzará su cuarto trabajo el viernes. "Wonder" continúa mostrando el crecimiento de Mendes como cantante, compositor e intérprete.

El álbum incluye los sencillos "Wonder" y "Monster" con Justin Bieber, que debutó en el Top 10 de la lista Billboard Hot esta semana. Junto con el álbum está el documental de Netflix llamado "Shawn Mendes: In Wonder", que está disponible para transmisión y sigue el ascenso y el viaje de Mendes en los últimos años.

