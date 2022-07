Selena Gomez y los elegantes looks inspirados en los años 60

Selena Gomez es la famosa cantante estadounidense se encuentra inmersa en uno de sus mejores momentos fashion de su vida, por lo que ahora ha dado a conocer a sus fans sus mejores estilos y gustos por la moda.

No queda duda de que la intérprete y cantante estadounidense está viviendo uno de sus mejores momentos de estilo en la actualidad, pues ofrece numerosas cátedras estilísticas en las distintas presentaciones por el lanzamiento de la segunda temporada de la exitosa serie Only Murders In The Building.

Selena Gomez se encuentra de tour por las capitales europeas con el objetivo de promover su nueva marca de maquillaje Rare Beauty y gracias a los consejos de la estilista Kate Young, la también productora ha hallado las piezas idóneas con las que posar ante las cámaras en los respectivos actos.

Los looks retro de Selena Gomez

La estrella del cine y la música originaria de Texas se ha adentrado en el guardarropa de una mujer de los años 60 para seleccionar las prendas –y los complementos– en cuestión es una realidad y no vemos mejores aliadas para un verano sumamente europeo que las mismas.

Tal parece que Selena Gomez se adueñó de las calles parisinas con un conjunto compuesto por crop top y minifalda, bajo la firma de Alaïa. Un twin set que toda editora de moda conjugaría con zapatos pumps, tal y como hizo la protagonista de Another Cinderella Story.

Un calzado que, sin duda alguna, se ha catapultado como una de las apuestas de estilo constantes de las expertas del sector en esta primavera-verano 2022.

En esta ocasión tras visitar la capital francesa, Selena Gomez paró en Milán. Para dicha ocasión, la artista volvió a sucumbir ante una construcción de inspiración retro, confirmando que los movimientos de estilo que dominaron las décadas pasadas están de regreso.

En el evento de Sephora en Italia, decidió enfundarse en un estilismo perteneciente a Prada formado por una camisa abotonada teñida en color verde esmeralda (que lució abrochada al máximo), una minifalda a rayas en rojo y negro tableada y unos kitten heels de color negro.

Selena Gomez al estilo los años 50

Ahora la cantante Selena Gomez usa el tacón sensato que logró convencer a leyendas del cine (y de la moda) como Audrey Hepburn y que, con el curso de los años, fue comprendido como un símbolo absoluto de elegancia y sofisticación.

Por si fuera poco, en la jornada de ayer, ya en Londres, Selena Gomez siguió en la línea de mostrarnos las mejores claves para portar creaciones vintage.

Para continuar con la promoción de su nueva marca de make up, la celebridad brilló con mayor ímpetu que nunca en la tienda de cosméticos Space NK Kings Cross, lugar en el que se llevó a cabo la presentación, con un minivestido de color amarillo pálido.

Un atuendo que, durante el día, Gomez unió a dos calzados distintos. En el evento, la intérprete usó unos zapatos de tacón transparentes que abrazaban, además, la tendencia del metalizado mediante tiras brillantes en azul.

Tras la promoción, Selena Gomez fue presenciada llegando al hotel, momento en el que las más observadoras cayeron en la cuenta de que la actriz había optado por recurrir a otro calzado para realizar el trayecto.

De seguro, cambió su elección anterior por un diseño algo más cómodo y funcional. En cualquier caso, se trataba de una variante de zapatos de tacón estilo mules bicolor en blanco y negro.

Cabe destacar que Selena Gomez es, por un lado, la inspiración perfecta para saber qué vestidos y matching sets en boga, debemos llevar a nuestras vacaciones soñadas y por otro lado, la mejor embajadora de la moda de inspiración retro.

