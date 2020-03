Selena Gomez y el impactante look al estilo de Rachel de "Friends"

Selena Gomez ha tenido muchos cambios en su vida, pues ahora que está devuelta con su nuevo álbum “Rare” la ex chica Disney se ha convertido en una de las favoritas, aunque algunos de sus fans, han quedado sorprendidos con su nuevo cambio de look al estilo de Rachel de "Friends".

La ex del cantante Justin Bieber, quiso revivir el icónico look que usó la famosa actriz Jennifer Aniston en "Friends", por lo que Selena Gomez decidió acudir al programa de televisión "The Kelly Clarkson" para presumir a sus fans su nuevo estilo inspirado en los años noventa.

La cantante Selena Gomez acaparó las miradas de los televidentes y de sus fieles admiradores, pues ahora la joven artista luce más hermosa que nunca con su nuevo cambio de look al estilo del personaje de Rachel; su nuevo corte resaltó su hermoso rostro.

La famosa cantante Selena Gomez es fanática de la actriz de Hollywood Jennifer Aniston, pues los fans han comparado su nuevo look con el personaje que hizo la ex de Brad Pitt en el divertido programa de "Friends", pues fue uno de sus favoritos.

Selena Gomez y su nuevo look

Recordamos que la cantante Selena Gomez durante el programa "The Ellen Show", reveló a la conductora que veía el programa todos los jueves y que se ponía a llorar cuando termina los capítulos, por lo que desde hace algunos años es fanático del personaje de Jennifer Aniston.

Tal parece que Selena Gomez se inspiró en Rachel de "Friends" para lucir un nuevo corte de cabello, su nuevo estilo ha fascinados a sus fans, quienes admiran la belleza de la cantante, quien luce espectacular a sus 27 años de edad.

La ex de Justin Bieber ahora luce más radiante que nunca, luego de haber vivido un tormentoso pasado al lado del cantante canadiense, quien actualmente está casado con la modelo Hailey Baldwin.

Foto: Diario Gol.