Selena Gomez y Justin Bieber juntos y más unidos que nunca ¿Cómo es posible?

Para aquellos fanáticos que esperaban en un sueño guajiro que Selena Gomez y Justin Bieber volvieran a darse una oportunidad para estar juntos, déjenme decirles que un regalo inesperado acaba de surgir para ustedes.

Y no, no es la relación amorosa que les gustaría ver en esta pareja, pero sí una colaboración musical de los ex novios más famosos que está haciendo hervir el Internet de tantas visitas que los usuarios están realizando a la página.

Resulta que Andy Wu Musiclad, publicó un video en su canal de YouTube donde tuvo la magnífica idea de crear un remix que combina ‘Sorry’, el éxito de Justin Bieber de 2015 con el primer sencillo de Selena Gomez ‘Lose You To Love Me’, que, por supuesto, habla del quiebre de su relación.

En tan solo un par de horas el video se hizo completamente viral, dándole la vuelta al mundo por medio de la web, pues se convirtió en la oportunidad perfecta para que los Selovers y los Believers pudieran ver a su pareja favorita recrear parte de su trágica historia por medio de su música.

La canción comienza con las letras de Justin Bieber sobre la melodía de Selena Gomez. Luego, sigue el pegajoso coro del éxito de Bieber, haciéndose aún más dramático con la poderosa melodía de la cantante de ‘Look At Her Now’.

La canción se vuelve aún más pop cuando se le agrega el ritmo ‘Sorry’ al segundo verso de Selena Gomez, alcanzando el punto máximo de la melodía cuando se combinan los coros de ambas superestrellas.

Cabe destacar que aunque la canción de Selena Gomez hace referencia a ella después de los daños que le causó su relación con Justin Bieber, incluso observando cómo él siguió adelante con Hailey Bieber solo dos meses después de su separación, el canadiense afirmó durante una entrevista que a él no le molestaron las letras sinceras de su ex novia

Ahora, está claro que necesitábamos perderlos para amar este mashup realizado por Andy Wu Musiclad, con una increíble video musical donde podemos ver a la dramática ex pareja más unida que nunca por su música.

ESCUCHA EL MASHUP DE LAS CANCIONES DE SELENA GOMEZ Y JUSTIN BIEBER

