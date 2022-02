Selena Gomez y Chris Martin estrenan video inspirado en Inception

Selena Gomez y Chris Martin demostraron lo difícil que es decir adiós en el emotivo video musical similar a Inception para "Let Somebody Go", lanzado el lunes.

El clip en blanco y negro, dirigido por Dave-Meyers, comienza con Gomez y Martin, dos amorosos, abrazándose para lo que parece ser un abrazo final en una concurrida calle de la ciudad de Nueva York.

El líder de Coldplay comienza a cantar las primeras letras de la canción desgarradora en la cámara mientras una lágrima cae de la mejilla de Gomez.

Martin y Gomez, todavía en la misma calle de Nueva York, pero ahora reflejados verticalmente, luego se separan lentamente mientras se alejan flotando el uno del otro y canalizan una metáfora visual de lo que se siente dejar ir a alguien.

"Todas las tormentas que resistimos / Todo lo que pasamos / Ahora sin ti, ¿qué diablos voy a hacer?" canta Gómez.

En una escena, los dos suben por una tortuosa espiral de escaleras distópicas tratando de encontrarse antes de que ambos lleguen a callejones sin salida y se unan para darse un abrazo.

Mientras se deslizan por la ciudad en ruinas y bailan lentamente en el aire, los dos cantan el puente de la pista, "Cuando amas a alguien/ Tengo que dejar que alguien sepa". Al final, los dos flotan separados.

Gomez y Martin interpretaron la canción en vivo por primera vez en The Late Late Show con James Corden en octubre pasado. Coldplay ha estado provocando el video musical durante varios días, compartiendo fotos y clips detrás de escena en sus redes sociales.

“Let Somebody Go” es el tercer sencillo del álbum del grupo británico Music of the Spheres, lanzado en octubre. "Higher Power", que está nominado a la mejor interpretación pop de dúo/grupo en los Grammy 2022, y "My Universe" con BTS fueron los dos primeros sencillos del LP.

El video llega varios meses después de que Martin le dijera a BBC Radio 2 que Coldplay lanzará su música final en unos pocos años.

“Bueno, sé que puedo decirles que nuestro último disco adecuado saldrá en 2025 y después de eso, creo que solo haremos una gira”, dijo el líder de la banda en el programa de radio, según People.

“Tal vez hagamos algunas cosas de colaboración, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces”.

“Let Somebody Goes” sigue la colaboración en español de Gómez con la estrella latina Camilo en “999”, “Selfish Love” con DJ Snake y su EP en español nominado al Grammy, Revelación.